Sofía Vergara y Dan Reynolds, de Imagine Dragons: la cena que encendió rumores de romance

Resumen: Sofía Vergara y Dan Reynolds fueron fotografiados tomados de la mano durante una cena en Cipriani, Beverly Hills, acompañados por dos amigos, entre ellos Anastasia Soare. Una fuente describió la reunión como una cena amistosa en grupo. Ninguno ha confirmado una relación sentimental. La salida ocurre después de la reciente separación del cantante de Imagine Dragons y Minka Kelly.

Sofía Vergara volvió a despertar preguntas sobre su vida sentimental después de compartir una cena en Beverly Hills con Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons. Las imágenes de un gesto de cercanía entre la actriz colombiana y el músico pusieron a circular versiones sobre un posible romance, aunque el encuentro también tuvo otros invitados.

La escena que llamó la atención ocurrió en el restaurante Cipriani, en la zona de Los Ángeles. Sentados frente a frente, los artistas fueron fotografiados mientras se tomaban de la mano y conversaban durante la comida. La salida quedó registrada en fotografías y video que comenzaron a difundirse durante el fin de semana.

Sin embargo, hay un dato que cambia la lectura de esas imágenes: una fuente describió la reunión como una cena amistosa en grupo. Por ahora, ni la actriz ni el cantante han confirmado públicamente un noviazgo, por lo que los gestos captados no permiten presentar una relación sentimental como un hecho.

¿Cómo fue la cena que puso a hablar de Sofía Vergara y Dan Reynolds?

En las fotografías publicadas por TMZ, el cantante aparece sosteniendo la mano de la barranquillera sobre la mesa. Ella sonríe mientras comparten la conversación, en una escena que rápidamente fue interpretada como una señal de coqueteo.

Pero no estaban solos. La mesa también reunió a dos amigos, entre ellos Anastasia Soare, empresaria del sector de la belleza y fundadora de Anastasia Beverly Hills. Su presencia hace parte del contexto de la salida, más allá del instante que concentró la atención en las fotografías.

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El reporte sobre la cena también señaló que Vergara y Reynolds abandonaron el establecimiento por una puerta trasera hacia las 12:30 de la madrugada. Ese detalle fue contado por la publicación sobre la salida, pero no constituye una confirmación sobre la naturaleza del vínculo entre ambos.

La versión que pone freno a los rumores de romance

Sin embargo, una fuente consultada por PEOPLE aseguró que fue una cena amistosa en grupo. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado una relación.

La precisión importa porque separa lo que muestran las imágenes de lo que se ha supuesto a partir de ellas. Hay un encuentro, compañía de amigos y un gesto de cercanía; no hay un anuncio de pareja. La explicación de la fuente tampoco equivale a una declaración directa de Vergara o de Reynolds.

Así, la conversación alrededor de Sofía Vergara sigue abierta, pero no hay sustento para hablar de un noviazgo confirmado. Los reportes disponibles ofrecen versiones sobre una misma velada y deben leerse con esa diferencia, sin convertir una interpretación de las fotos en una decisión anunciada por sus protagonistas.

Una salida después de cambios en sus vidas sentimentales

El interés por la cena coincide con una nueva etapa personal para el vocalista de Imagine Dragons. A comienzos de octubre se conoció su separación de la actriz Minka Kelly, después de una relación de aproximadamente cuatro años. La versión sobre la ruptura señaló que había ocurrido recientemente, sin establecer públicamente una fecha exacta.

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En el caso de Vergara, su separación de Joe Manganiello se anunció en 2023, después de siete años de matrimonio, y el divorcio se formalizó en 2024. La actriz ha continuado con su carrera y sus encuentros sociales, que suelen atraer atención por su reconocimiento en la televisión estadounidense.

Ella es recordada por su papel en Modern Family, mientras que Reynolds es la voz de Imagine Dragons. Esa combinación de figuras conocidas hizo que una cena compartida terminara convertida en noticia internacional, aun sin un pronunciamiento que confirme un vínculo sentimental.

Por ahora, lo que se conoce es una salida entre amigos con un gesto que dio lugar a rumores y una fuente que la describe como una reunión amistosa. La versión de un romance sigue sin confirmación pública de sus protagonistas.