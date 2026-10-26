Resumen: Caloncho presenta "Túnel de Escape", siguiente capítulo de su álbum doble "Vivo en el Tiempo". La canción invita a desconectarse de las pantallas y reconectar con la naturaleza. Fue compuesta con Luis Jiménez y producida por Caloncho y el colombiano Juan Pablo Vega. Su videoclip, dirigido por Bernardo de Anda, recorre paisajes de Baja California Sur.

Caloncho se desconecta de las pantallas en «Túnel de Escape», con Juan Pablo Vega en la producción

Caloncho presenta «Túnel de Escape», una canción que propone hacer una pausa frente al celular y buscar un horizonte distinto al de las pantallas. El sencillo es el siguiente capítulo de su álbum doble Vivo en el Tiempo y tiene participación colombiana: Juan Pablo Vega comparte la producción con el artista mexicano, además de aportar su trabajo como guitarrista e ingeniero de grabación.

La novedad fue presentada en un comunicado de prensa fechado en Bogotá el 26 de octubre de 2026. El tema parte de una situación cotidiana: la facilidad con la que el uso de los dispositivos puede ocupar la atención y desplazar los encuentros con el entorno. La respuesta que plantea la canción es salir, tomar distancia de la rutina digital y volver a mirar lo que sucede fuera de ella.

«La pantalla no es dueña de mí»: el mensaje de «Túnel de Escape»

Con un riff de guitarra y una energía que el boletín describe como cercana al rock alternativo, Caloncho convierte esa idea en una invitación a moverse. La frase «La pantalla no es dueña de mí» resume el punto de partida de la letra, que contrapone el brillo de los dispositivos con la posibilidad de encontrar un paisaje abierto y un momento de compañía.

La carretera y la naturaleza forman parte del recorrido de la canción. En lugar de desarrollar una explicación técnica sobre el uso de la tecnología, el sencillo cuenta ese deseo de desconexión a través de imágenes de viaje y de una salida compartida. El escape del título se relaciona así con cambiar de escenario y estar más presente en la experiencia que se vive.

Otra de las líneas de la letra, «lejos de todo para estar cerca de ti», concentra esa relación entre distancia y cercanía. Alejarse del ruido aparece como una forma de recuperar un encuentro, mientras la naturaleza se presenta como el lugar que recibe a quienes salen. Ese contraste une el mensaje de la composición con la propuesta visual que acompaña el lanzamiento.

Un videoclip por los paisajes de Baja California Sur

El video de «Túnel de Escape» fue dirigido por Bernardo de Anda y sigue a Caloncho por distintos lugares de Baja California Sur, en México. Según la información de prensa, el recorrido incluye cardones, desierto y atardeceres. El automóvil tiene un papel central en esa narración y funciona como escenario de referencias y reencuentros ligados al universo musical del cantante.

La dirección de arte estuvo a cargo de Sofía Rodríguez y la producción del videoclip fue realizada por Paulina Castiello, con producción ejecutiva de Oscar González. Bernardo de Anda también figura en la edición y el color; Josue Russo, como asistente de cámara, y Balín Martínez, en el diseño gráfico. Estos créditos forman parte del material de apoyo del lanzamiento.

El aporte de Juan Pablo Vega y los créditos de la canción

La composición lleva las firmas de Caloncho y Luis Jiménez, integrante de Los Mesoneros. En la producción se encuentran Caloncho y Juan Pablo Vega, mientras Daniel Bitrán aparece a cargo de la mezcla, la masterización y la versión Atmos. Los créditos también señalan a Bitrán y Vega en la ingeniería de grabación.

La participación musical se distribuye entre Miguel Rico en los teclados, Caloncho en la batería y el bajo, y Juan Pablo Vega en la guitarra. De esta forma, el trabajo del colombiano en el sencillo comprende tanto la producción como la interpretación de uno de sus instrumentos y parte del proceso de grabación.

«Túnel de Escape» continúa el desarrollo de Vivo en el Tiempo. Minuto30 ya había contado otro paso de este proyecto con «Fue Amor», el encuentro de Caloncho y Jaze. En esta entrega, la atención cambia hacia la relación con las pantallas, el deseo de salir de la rutina y la búsqueda de un espacio para compartir.

Caloncho es el nombre artístico de Oscar Alfonso Castro Valenzuela, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, y criado en Guadalajara, de acuerdo con su información de prensa. Con esta canción, el cantautor mexicano suma una nueva pieza a la etapa de su álbum doble: una invitación a levantar la mirada, salir al mundo y encontrar en el presente un lugar para quedarse.