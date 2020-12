Luz Patricia Henao y José Antonio Rada consolidaron este amor que inició en la calles, ambos vestidos de blanco dieron el sí en el altar.

En entrevista con Noticas Caracol, ella recordó un poco su pasado ‘oscuro’: “No era vida la que estaba llevando porque estaba viviendo en la calle, me estaba prostituyendo. El marido que tenía aceptaba que yo me prostituyera”.

Ambos estaban sin hogar, él tenía adicciones a las drogas por lo que decidieron entrar a rehabilitación.

Su amor fue algo inesperado, “gracias a Dios me levanté, conocí al señor José Antonio Rada, me empecé a enamorar porque yo fui la que me enamoré de él. Yo dije: ‘Si Dios me lo puso por el camino, fue para algo bueno”, expresó la esposa de José.