Muere Alan Parker director de Expreso de Medianoche y Fama

Fallece el cineasta y director británico, Alan Parker, recordado por dirigir la cinta el Expreso de Medianoche, Fama y Evita.

A los 76 años, falleció Alan Parker, el director de la celebre película de 1978, la cual se convirtió en un culto en los 80 y que era una de las predilectas de los cine clubes del país, al ser una cinta basada en hechos reales de gran realismo por la actuación de Brad David y la banda sonora de Giorgio Moroder. Parker, logró generar una estrella conexión con historias juveniles entre las que se destacan la Pared de Pink Floyd y Fama el musical, este último nominado al Premio Oscar por la canción de Irene Cara. Mississippi en Llamas, también lo llevó a figurar en Hollywood, al retratar la crudeza del KKK.

En los 90, Parker, logró reflejar aspectos sociales británicos con The Commitments y contar la bio película de Evita Perón con la cantante Madonna y Antonio Banderas, rodada en Argentina, causando múltiples críticas por este proyecto. Parker se despide con grandes mensajes de fanáticos, actores, premios y el mundo de Hollywood, que lo recordarán en las galas a las que asistía esperando llevarse una estatuilla como los Oscars, Bafta y Globos de Oro.



We’re deeply saddened to learn that British filmmaker Alan Parker passed away this morning. Also a former Chairman of the BFI, his works as director include Midnight Express, The Commitments and Angela’s Ashes https://t.co/wuBtJvHG1b pic.twitter.com/TDEqyxWgWb

