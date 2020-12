La modelo e influenciadora Daniella Álvarez contó que su pie derecho no volverá a funcionar, según los médicos. Recordemos que Álvarez fue sometida a una cirugía en la que le amputaron una parte de su pierna izquierda.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la modelo le contó a sus fans que su “pie derecho no quedó funcional y los médicos me dijeron que con terapias y corriente se podría recuperar. Sin embargo, el examen mostró una lesión muy delicada de la rodilla para abajo y el nervio de la tibia y el peroné se dañaron completamente y difícilmente podré mover el pie”.

Aunque le dieron esa noticia, ella seguirá con su proceso de rehabilitación.

Daniella expresó que se siente “feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona”.