Tras tener varias complicaciones en su parto, Nanis Ochoa se pronunció con un mensaje en Instagram para dar nuevos detalles de su estado de salud y de su hija, fruto del amor con el cantante Juan Pablo Navarrete.

La modelo estuvo en la UCI luego de tener un parto de urgencia, a Nanis le tuvieron que hacer cesárea debido a que le dio preeclampsia.

“Han sido días de mucho dolor, física y emocionalmente, me dio preeclampsia severa, síndrome de hellp y código rojo en mi cesárea por shock hemorrágico. Tuvieron que hacerme transfusión de sangre y se me llevaron a mi bebé sin poderle ver su carita”, contó en su última publicación de Instagram.

Lea también: ¡Sigue en la UCI! Nanis Ochoa no presenta mejorías luego de dar a luz, su pronóstico es reservado

Nanis conoció a su hijo luego de cuatro días de nacido, y en este momento no tiene espacio donde más la puedan chuzar.

“Me han tenido con cánula en cada brazo, sonda en la vejiga, oxígeno, no me he podido mover, me han bañado en la cama, pero lo más doloroso fue no poder ir a conocer a mi hija hasta 4 días después de que naciera. Qué impotencia y qué vacío”, expresó.

Así mismo dio detalles sobre el estado de salud de su pequeña, quien está “conectada pasando por tantas cosas desde su primer momento de vida, ¡es una guerrera! ¡aferrándose a la vida con todo su ser! ¡Declaro que Francesca es sana y que todos sus órganos funcionan en el nombre de Jesús!”.