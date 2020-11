El creador de contenido digital David, famoso instagrammer quien se hizo famoso por su frase “cómo es, cómo sería”, murió este lunes tras estar varios días internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

“Ando hospitalizado y me diagnosticaron una enfermedad crónica que siendo tan terrible no me aplasta. Sigo batallando en dos frentes: el primero en mi mal de salud a vencer y en el segundo luchando por seguir siendo la persona feliz que era antes de esto”, escribió David en su Twitter.

Al parecer, el joven estuvo luchando contra una grave enfermedad en sus riñones.

A través de la cuenta de Instagram de “cómo es, cómo sería” anunciaron la mala noticia: “nuestro querido amigo David (elcómosería) perdió la batalla, su corazón se apagó anoche. No habíamos podido publicar nada por respeto a su familia”.