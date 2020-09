La modelo venezolana Shannon de Lima, pareja de James Rodríguez, le contó a sus fans que nunca se realizado cirugías en su rostro.

A través de la opción de preguntas de Instagram, Shannon aclaró que no se ha operado la nariz, “es mi nariz, por Dios. En esa foto tenía 13 años y salgo patética. Jamás me he tocado la cara, lo juro”.

Para muchos de los internautas la modelo lucía muy diferente en su adolescencia, por lo que le han preguntado: “¿te arreglaste la dentadura?” por lo que ella dijo que “tampoco”.

Shannon expresó: “ni siquiera tengo labios grandes, los tengo normal. Solo me maquillo por fuera, tengo mis trucos”, asimismo, aseguró que no tiene extensiones de cabello y que hace seis meses dejó de usar extensiones para las pestañas.

