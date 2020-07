Por medio de un video en Instagram, la ex Señorita Colombia -Daniella Álvarez- posó con su hermano, ambos muy sonrientes y ella cruzando sus piernas muy recuperada.

Y es que el difícil momento por el que ha tenido que pasar Daniella, ha sido tendencia en el país, pues su fortaleza y valentía la han llevado hasta donde está ahora, con una satisfactoria recuperación y con el apoyo total de su familia.

Además, la ex Señorita Colombia no ha sido esquiva con su proceso y su vida, pues publica con frecuencia en sus redes sociales cómo va su proceso, qué hace para hacerlo más fácil, para no sentir dolor, su regreso a casa y cuáles son las terapias que está realizando.

En el video Daniella sale con su hermano, al parecer, les iban a tomar una foto, pero tras ellos organizarse y posar a la final no se supo si fue capturada y su hermano le lanza lo que sería una cobija a la personas que les iba a tomar la instantánea.

Vea el primer ‘carrizo’ de Daniela Álvarez:

