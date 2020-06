El “pleque pleque” real ahora es con Atlántico y Valle, quienes se torcieron.

El mundo de los reinados están que arden, debido a la carta que firmaron algunos Comités de Belleza en apoyo al Concurso Nacional de Belleza, Señorita Colombia marca registrada, incluyendo algunas menciones genéricas de país, ciudades y departamento por si no lo sabían. Los encargados de elegir candidatas a Cartagena de Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, Sucre y Región Caribe, además del presidente del Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería, se manifestaron a través de una carta firmada conjuntamente, apoyando a Raimundo Angulo como único regente en la elección por parte del CNB de representantes de nuestro país a concursos internacionales. De allí se desprendió, al no aparecer la firma de los Comités que más coronas han ganado en la historia de Cartagena, que “Atlántico y Valle se torcieron por una corona“, la de Miss Universo que ahora está en manos de la ex Señorita Colombia Natalie Ackerman.

Por este motivo, el Vice Presidente de Miss Universo, Shawn C. McClain, mandó una carta directa que dejó un sin sabor entre los firmantes y una posible advertencia a Raimundo, Miss Universo Colombia es la única organización que puede enviar una Reina al concurso universal. Así que Atlántico y Valle se torcieron, lo hicieron con justa causa y como Ackerman lo dijo: “no trabajamos con comités sino con inscripciones directas para evitar roscas y bloqueos de los sueños de las niñas”.

Miss Universe Colombia anuncia a Valle

Miss Universo envío carta directa

Una Miss Universo no se rompe en la adversidad