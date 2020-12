Una de las representantes del músico Armando Manzanero informó que debido a la pandemia y un común acuerdo entre el artista y su familia impedirán que se realice funeral y homenaje para despedir al mexicano.

“No habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente, él no falleció de COVID, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral”, dijo Rosy Pérez, representante de Susana Zabaleta.

Aunque habían hablado de una posible ceremonia privada este miércoles en México, hace poco se conoció que habrían cancelado dicho acto. Sin embargo, el Gobierno de México anunció que se celebrará un gran homenaje al cantautor Armando Manzanero, en el Palacio de Bellas Artes cuando la pandemia lo permita.