Resumen: Carmen sobrevivió ilesa a dos tragedias ferroviarias en España en menos de un año: la de Adamuz, en enero, y el choque de trenes de este miércoles en Toledo. Según Telecinco, la Cruz Roja la atiende por el fuerte impacto psicológico. Otras víctimas de Adamuz revivieron su dolor.

Sobrevivió a dos tragedias de tren en menos de un año: Carmen salió ilesa de Adamuz y del choque en Toledo

Una historia que parece sacada de una película se repitió este miércoles en España. Carmen, una pasajera que el pasado 18 de enero sobrevivió al grave accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, volvió a salir ilesa del choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

El caso se conoció a través de Telecinco, que recogió el testimonio de Carmen García, una trabajadora de la Cruz Roja desplegada en el lugar del siniestro, en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro. De acuerdo con su relato, la joven no presenta ninguna lesión física, aunque no está en condiciones de hablar ante las cámaras.

“Está muy afectada y no ha querido intervenir por lo que está sucediendo. No tiene daño físico, pero emocionalmente está muy afectada”, contó la trabajadora humanitaria, que atendió personalmente a la pasajera en el pabellón habilitado para los afectados.

La voluntaria también describió el ambiente que se vive en ese punto de atención. “Aquí hay gente que se mueve a diario en el tren, hemos encontrado casos muy concretos”, explicó, antes de detallar las reacciones de los sobrevivientes: “Nos estamos encontrando de todo porque son momentos tan difíciles que cada persona lo gestiona a su manera. Hay gente con la mirada perdida, gente muy generosa que está preocupada por alguien que iba en el asiento de al lado y no lo ve en el pabellón. Hay gente que está muy triste y enfadada”.

El choque de Toledo reabre las heridas de Adamuz

El accidente de este miércoles se registró hacia las 8:54 de la mañana (hora de España), cuando un AVE de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla colisionó con un tren de la compañía Iryo en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad que une la capital española con Andalucía. La tragedia ha dejado decenas de fallecidos y varios heridos, mientras continúan las labores de rescate y atención a las víctimas.

Renfe activó su gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares, y habilitó una línea telefónica exclusiva para los afectados. La compañía informó que sus equipos trabajan con los servicios de emergencia, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Para muchos españoles, y en particular para quienes vivieron el siniestro de Adamuz, las imágenes de los vagones destrozados en Toledo significaron revivir una pesadilla. En aquel accidente, ocurrido el 18 de enero en la provincia de Córdoba, murieron más de 40 personas y decenas resultaron heridas.

Amalia Montealegre, otra de las supervivientes de Adamuz, reaccionó con emoción al conocer lo ocurrido en Urda: “Hace menos de un año que pasó lo mismo y no se ha solucionado nada, ha vuelto a pasar”, lamentó la joven, según Telecinco.

“Pienso en la gente que haya podido estar pasando lo que pasé yo ese día y de verdad que no puedo. No quiero pensar en lo que tienen que estar pasando esa gente ahí dentro”, añadió Montealegre.

Javier Pacios, familiar de una víctima de Adamuz, tampoco ocultó su dolor al ver las imágenes del nuevo siniestro: “No tengo palabras. Es horroroso lo que estamos viendo y lo que nos está removiendo otra vez”.

Un amplio dispositivo de emergencia sigue desplegado

Tras el choque, el Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM) y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. En la zona trabajan efectivos de la Guardia Civil, bomberos, voluntarios de Protección Civil y personal sanitario, con un puesto médico avanzado para clasificar a los heridos según la gravedad de sus lesiones.

Los servicios de emergencia habilitaron además puntos de atención a familiares en las estaciones de Atocha, en Madrid; Santa Justa, en Sevilla; y Córdoba, además del pabellón de Urda, donde equipos de la Cruz Roja brindan primeros auxilios psicológicos a sobrevivientes y allegados, como en el caso de Carmen.

La circulación de trenes entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía permanece interrumpida mientras avanzan los trabajos en la vía y las investigaciones para establecer las causas de la colisión entre el AVE y el tren de Iryo.

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