Resumen: La cantante y actriz mexicana Patricia Manterola, quien se encuentra en España de gira, reveló que tenía previsto viajar en tren a Toledo este jueves y envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

La cantante Patricia Manterola, conmocionada por el choque de trenes en España: iba a viajar a Toledo

La cantante y actriz mexicana Patricia Manterola se pronunció este miércoles 28 de octubre sobre el trágico accidente ferroviario registrado en el municipio de Urda, en la provincia española de Toledo, que según el más reciente balance oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha deja 64 personas fallecidas y 58 heridas que requirieron atención hospitalaria.

A través de su cuenta verificada de Instagram, la artista reveló que se encuentra en España por compromisos profesionales y que tenía previsto viajar en tren a Toledo este jueves para participar en un programa de televisión.

«Estoy en España, donde vine a cantar en concierto en Cáceres y a realizar una serie de entrevistas de promoción. Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV, y hoy me despierto con la noticia del accidente ferroviario justamente rumbo a Toledo que me ha dejado el corazón encogido», escribió Manterola en su publicación.

«No puedo dejar de pensar en las familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Qué tristeza tan grande… No hay palabras para un dolor así», agregó la mexicana, que envió un mensaje de aliento a los afectados por la tragedia.

«Desde lo más profundo de mi corazón, les envío todo mi cariño y mis oraciones. Le pido a Dios que abrace a cada familia, que les dé fortaleza y consuelo para enfrentar estos momentos tan difíciles. Hoy mi corazón está con ustedes y con toda España», concluyó la artista en su mensaje, que en poco tiempo recibió cientos de reacciones y comentarios de apoyo de sus seguidores.

Así fue el accidente de trenes en Toledo

El siniestro ocurrió sobre las 8:53 de la mañana (hora de España), cuando un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla impactó por detrás a un tren de la compañía Iryo que se encontraba detenido en la vía, a la altura del municipio de Urda. De acuerdo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 40 de las víctimas mortales viajaban en el tren de Iryo y 24 en el AVE.

En el AVE viajaban 378 pasajeros y en el Iryo 174, entre ellos un bebé, según la Agencia EFE. Los trabajos de desescombro continúan y las autoridades no descartan que aparezcan más cuerpos entre los restos de los dos trenes, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

En la zona del accidente trabajan equipos de emergencias, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), medios aéreos y perros de búsqueda, mientras la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida. Ya hay una investigación abierta para esclarecer las causas del choque, ocurrido en un tramo en el que varios trenes estaban detenidos.

Se trata del segundo accidente mortal de la alta velocidad española en lo que va de año, después del registrado en enero pasado en la localidad de Adamuz, y de una de las tragedias ferroviarias más graves de la historia reciente de España. Líderes europeos y figuras públicas de varios países han enviado mensajes de condolencia a las víctimas y sus familias.

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¿Quién es Patricia Manterola?

Patricia Manterola es una cantante y actriz mexicana nacida en Ciudad de México, reconocida por su paso por el grupo Garibaldi y por una amplia trayectoria en telenovelas, programas de televisión y música. En las últimas semanas se encuentra en España cumpliendo una agenda que incluye conciertos y entrevistas de promoción.

El mensaje de la artista se suma a las numerosas muestras de solidaridad que han llegado desde distintos países tras conocerse la tragedia de Urda, donde los servicios de emergencia continúan con las labores de rescate y atención a los heridos.

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