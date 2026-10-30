Resumen: Quince profesores de la Universidad de Antioquia fueron incluidos en el ranking World Top 2 % Scientists Network 2026, elaborado por Stanford y Elsevier-Scopus, que reconoce al 2 % de los científicos más influyentes del mundo. Con 16 investigadores en total, la UdeA es la universidad colombiana con más científicos en la lista. El listado incluye un homenaje póstumo al neurólogo Francisco Lopera, descubridor de la «mutación paisa» del alzhéimer.

Quince profesores de la UdeA están entre los científicos más influyentes del mundo

Minuto30.com.- Orgullo para Antioquia y para la educación pública colombiana. La Universidad de Antioquia destacó a quince de sus profesores que figuran en el listado «World’s Top 2 % Scientists Network 2026», el reconocimiento que cada año distingue al 2 % de los científicos más influyentes y citados del mundo.

El anuncio fue hecho por la propia institución, que celebró el logro de sus docentes e investigadores. Según informó la Facultad de Medicina de la UdeA, la Universidad de Antioquia cuenta con 16 investigadores destacados en la edición más reciente del escalafón, lo que la posiciona como la universidad colombiana con mayor número de científicos en este ranking internacional.

Un ranking elaborado por la Universidad de Stanford

El listado «World’s Top 2 % Scientists Network» es elaborado y publicado cada año por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, en colaboración con la editorial Elsevier y la base de datos Scopus.

Para su clasificación, el escalafón analiza la producción de cerca de 10 millones de investigadores en todo el planeta y los agrupa en 20 áreas del conocimiento y 174 subcampos, de acuerdo con indicadores bibliométricos que miden el impacto real de sus publicaciones científicas.

Entre esos indicadores están el número de veces que otros estudios citan sus trabajos y el índice h, que relaciona la cantidad de publicaciones con las citas recibidas. La medición también incorpora el Índice C, que evalúa aspectos como el papel del investigador y su aporte en cada artículo, de modo que la clasificación no dependa únicamente del volumen de citaciones.

Estos son los profesores destacados de la UdeA

De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales figuran José G. Hernández Barajas, Juan Pablo Rada Rincón, Ricardo Antonio Torres Palma, Jahir Orozco Hoguin y Carlos Alberto Duque Echeverri.

De la Facultad de Medicina fueron incluidos Jefferson Antonio Buendia Rodríguez, Iván Darío Flórez Gómez, Iván Darío Vélez, Silvio Urcuqui Inchima y el recordado doctor Francisco Lopera (q. e. p. d.).

De la Facultad de Ingeniería están Henry Alonso Colorado Lopera y Juan Rafael Orozco Arroyave; de la Facultad de Odontología, Carlos Martín Ardila; de la Escuela de Microbiología, Jaiberth Antonio Cardona Arias; y de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, John Jairo Rojas.

La institución resaltó que detrás de cada nombre hay años de preguntas, laboratorios, estudiantes y datos que se volvieron conocimiento, y agradeció a sus docentes por poner a la universidad en el mapa de la ciencia mundial.

Mención especial para el profesor Francisco Lopera

La Universidad de Antioquia hizo una mención especial para el profesor Francisco Lopera, cuyo trabajo sigue vivo en la ciencia de la universidad. El neurólogo antioqueño fundó y dirigió el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) y se hizo mundialmente reconocido por el descubrimiento de la llamada «mutación paisa», el gen responsable de una forma hereditaria de alzhéimer de inicio precoz.

Más de cuatro décadas de trabajo contra esta enfermedad le hicieron ganar en 2024 el Premio Potamkin, conocido como el «Nobel de la investigación contra el alzhéimer», un galardón que hasta entonces no había obtenido ningún latinoamericano. El doctor Lopera falleció en septiembre de 2024.

Lea también: Murió Francisco Lopera, reconocido investigador sobre el Alzheimer

Así quedó Colombia en el escalafón mundial

Con la Universidad de Antioquia a la cabeza, otras instituciones colombianas también tienen presencia en el ranking. De acuerdo con el conteo del listado, la Universidad de los Andes aparece con 12 investigadores; le siguen el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con 9, y la Universidad de la Costa, con 8 científicos destacados.

En total, 135 científicos afiliados a instituciones de Colombia hacen parte de la lista 2026, una cifra que creció frente a los 128 registrados en 2025 y que muestra el peso creciente de la investigación hecha en el país.

El reconocimiento de los profesores de la UdeA confirma una vez más a la educación pública antioqueña como un referente de la ciencia, no solo en Colombia, sino en el mundo entero.

https://www.instagram.com/p/DfHzU7lnKVo/

También te puede interesar: Un asteroide es bautizado con el nombre de la Universidad de Antioquia

Foto: Redes Sociales