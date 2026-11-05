Resumen: El DIM visita a Fortaleza este viernes 6 de noviembre a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El Poderoso, séptimo con 26 puntos, busca asegurar su cupo a los cuadrangulares semifinales frente al último de la tabla. El partido se podrá ver por Win Sports.

¡A por la clasificación! El DIM visita a Fortaleza este viernes en el Metropolitano de Techo

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso por la Liga BetPlay 2026-II. El ‘Equipo del Pueblo’ visitará a Fortaleza este viernes 6 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo, en partido válido por la fecha 18, la penúltima jornada de la fase de todos contra todos.

Así lo confirmó el club en sus redes sociales, donde presentó el duelo con el mensaje «Un amor que trasciende generaciones», en una publicación patrocinada por Aritex que emocionó a la hinchada poderosa, que sueña con ver a su equipo en los cuadrangulares semifinales.

El DIM, a un paso de asegurar su cupo entre los ocho

El conjunto que dirige Amaranto Perea llega en un momento dulce. El pasado domingo superó a Alianza FC sobre el final, con el regreso soñado de Jackson Martínez, que volvió seis años después y marcó el gol del triunfo, un resultado que dejó al ‘Medallo’ en la séptima casilla de la tabla con 26 puntos en 17 partidos, dentro del grupo de los ocho que avanzan a la siguiente fase.

Con solo dos fechas por jugarse, tres cupos a los cuadrangulares aún están por definirse, por lo que una victoria en Bogotá dejaría al DIM prácticamente con la clasificación en el bolsillo y le permitiría llegar con tranquilidad al cierre del todos contra todos, donde recibirá en la última fecha.

Un Fortaleza herido y urgido en su casa

El panorama del rival es muy distinto. Fortaleza, dirigido por Diego Arias, es el último de la tabla de posiciones con apenas 12 unidades, producto de una sola victoria, nueve empates y siete derrotas. Los ‘Amix’ vienen de una dolorosa caída en casa ante Águilas Doradas y, aunque ya no tienen opciones reales de clasificar, buscarán cerrar el semestre con dignidad frente a su gente en Techo.

El historial entre ambos sonríe al Poderoso: en los últimos nueve cruces por liga, el Medellín ha ganado cuatro, ha empatado cuatro y apenas ha caído una vez. El antecedente más reciente también favorece a los antioqueños, que el 25 de abril de este año vencieron 1-0 a los capitalinos con el agónico tanto de Yony González.

Estas serían las posibles nóminas

Para este compromiso, Fortaleza formaría con: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Armando Larrans; Sebastián Navarro, Santiago Vivas, Franco Pulicastro y Mariano Vásquez.

Por su parte, el DIM alinearía con: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Yair Murillo; Didier Moreno, Halam Loboa, Daniel Cataño, Jhon Montaño; Jeison Medina y Yony González. La gran duda es si Jackson Martínez, héroe del pasado domingo, tendrá minutos desde el inicio o volverá a ser el revulsivo desde el banco de suplentes.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre Fortaleza e Independiente Medellín se podrá ver en vivo por Win Sports y Win+ Fútbol, y por streaming a través de la plataforma Win Play. El pitazo inicial está programado para las 8:00 de la noche de este viernes en el Metropolitano de Techo.

La jornada 18 de la Liga BetPlay se disputa entre este viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, y también tendrá otros duelos claves en la parte alta de la tabla, como el Atlético Nacional contra Deportivo Pereira del sábado en el Atanasio Girardot, un resultado que también le conviene al DIM en su pelea por los ocho.

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