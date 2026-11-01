¡Regreso soñado! Jackson Martínez volvió tras seis años y le dio el triunfo al DIM

Resumen: Jackson Martínez volvió al fútbol profesional tras 2.288 días y le dio el triunfo 2-1 al DIM sobre Alianza FC con un gol al minuto 87 en el Atanasio Girardot. Daniel Cataño había igualado y el equipo de Amaranto Perea, que terminó con diez por la roja a Diego Moreno, se mantiene séptimo con 26 puntos en la Liga BetPlay.

El Deportivo Independiente Medellín volvió al triunfo en la Liga BetPlay II-2026 con un regreso de película: Jackson Martínez, a sus 40 años y después de 2.288 días sin disputar un partido oficial, entró en el segundo tiempo y marcó el gol de la victoria 2-1 sobre Alianza FC, este domingo en el estadio Atanasio Girardot, en el cierre de la fecha 17.

El ‘Cha Cha Cha’, convocado por primera vez en el semestre, saltó a la cancha en el minuto 55 en reemplazo de Yony González y volvió como si nada hubiera pasado: en el minuto 87 aprovechó un rebote dentro del área, tras la jugada de John Montaño, y mandó el balón al fondo de la red. El VAR revisó la acción durante varios segundos y terminó por validar el tanto que desató la fiesta en las tribunas.

Un partido sufrido en el Atanasio

El DIM salió presionando a Alianza, pero la primera mala noticia llegó en el minuto 34, cuando Agustín Martegani salió lesionado y tuvo que ser reemplazado por Diego Moreno. Tres minutos después, el cuadro vallenato abrió el marcador: Felipe Pardo envió un centro que Yair Murillo intentó rechazar, pero terminó desviando hacia su propio arco, sin opción para el arquero Éder Chaux. Autogol y 0-1 en el minuto 37.

Cuando todo parecía complicarse, Frank Fabra se inventó una gran jugada individual sobre el final del primer tiempo y asistió a Daniel Cataño, quien definió con calidad para poner el 1-1 en el minuto 45, con el que los equipos se fueron al descanso.

Para la segunda parte, Amaranto Perea movió el banco: John Montaño entró por Murillo y el Medellín mostró otra actitud. Cataño estuvo cerca del segundo con un remate de media distancia y en el minuto 55 llegó el momento más esperado por la hinchada: Jackson Martínez pisó por fin el césped del Atanasio en un compromiso oficial, entre aplausos y ovaciones.

Cuando el Poderoso más empujaba, llegó otro golpe: en el minuto 70, Diego Moreno recibió la tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre Wiston Fernández y el DIM se quedó con diez hombres para el tramo final. Ni así dejó de buscar el triunfo, que encontró en su ídolo: en el minuto 87, Jackson cazó un rebote y puso el 2-1 definitivo, un gol que según el registro de AS Colombia le permitió llegar a 50 anotaciones en la Liga con la camiseta roja. Al final, hasta Juan Fernando Quintero, que sigue en readaptación, entró al campo a celebrar con sus compañeros.

Las cifras del compromiso

El Medellín dominó la posesión del balón con un 54%, contra el 46% de Alianza FC. En remates, el Poderoso totalizó 7, de los cuales 4 fueron al arco, mientras que el equipo vallenato sumó 8 disparos, con apenas 2 directos a la portería de Chaux. El árbitro central del compromiso fue Carlos Ortega.

Seis años después, el ídolo volvió

Jackson Martínez no disputaba un partido oficial desde el 27 de julio de 2020, cuando defendía al Portimonense de Portugal. El 7 de diciembre de ese año anunció su retiro del fútbol profesional, agobiado por una lesión crónica de tobillo que arrastraba desde 2015, y desde entonces solo había participado en partidos amistosos con fines benéficos.

El delantero chocoano regresó al DIM en septiembre pasado, fue presentado ante los hinchas el 29 de ese mes y firmó un contrato hasta diciembre, con opción de extender el vínculo. El cuerpo técnico llevó con cautela su readaptación hasta darle esta noche su primera convocatoria del semestre, y el goleador respondió de la mejor manera.

En su primera etapa con el Poderoso, entre 2004 y 2009, Jackson disputó 120 partidos de Liga y marcó 49 goles, además de ser figura y goleador del equipo campeón del Torneo Finalización 2009, antes de dar el salto al fútbol internacional, donde vistió las camisetas de Jaguares de Chiapas, Porto, Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense.

Amaranto respira: el DIM se mantiene séptimo

El técnico Luis Amaranto Perea encontró en Jackson Martínez la ficha para recuperarse en la Liga y cortar una racha de cuatro partidos seguidos sin conocer el triunfo. Con la victoria, el Medellín llegó a 26 puntos en 17 juegos y se mantiene en la séptima posición de la tabla, dentro de la zona de los ocho que clasifican a los cuadrangulares semifinales, a nueve unidades del líder Atlético Nacional.

Alianza FC, por su parte, se quedó con 18 puntos en la casilla 14 y ve casi esfumadas sus opciones de clasificación. El Poderoso, en cambio, recuperó la ilusión de la mano de un ídolo que, a los 40 años, demostró que su olfato goleador sigue intacto.

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