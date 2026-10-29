Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe y mantiene el liderato de la Liga BetPlay con 35 puntos

Resumen: Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en el Atanasio Girardot por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II. Elías Cabrera abrió el marcador al minuto 24 y al 28 un autogol del Turro Olivera, tras remate de Samuel Velásquez, selló el triunfo. El verde sigue líder con 35 puntos; Santa Fe quedó cuarto con 28.

Atlético Nacional dio este jueves otro paso firme en su pelea por el título de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo verdolaga recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot y lo venció 2-0 en el partido válido por la fecha 5 del campeonato, un compromiso que quedó prácticamente resuelto en la primera media hora de juego.

Con James Rodríguez de arranque, como lo había anunciado Minuto30 en la previa, el cuadro de Medellín salió a imponer condiciones frente a su gente y le bastaron 28 minutos para liquidar el partido, ante un Santa Fe que nunca encontró respuestas al planteamiento de los locales.

El primer gol llegó al minuto 24. Elías Cabrera apareció en el centro del área y sacó un remate de pierna derecha que se fue al fondo de la red, para desatar la fiesta en las tribunas del Atanasio. El tanto premió el arranque intenso de un Nacional que desde el primer minuto tomó la iniciativa y empezó a generar peligro por todos los costados.

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Apenas cuatro minutos después, al minuto 28, llegó el segundo. Samuel Velásquez sacó un remate que fue rechazado por el arquero Emanuel el ‘Turro’ Olivera, exjugador verdolaga, pero el balón terminó embocándose en la red del conjunto cardenal. La jugada se registró como autogol del portero bogotano, que tuvo una noche para el olvido en su regreso a Medellín.

Con el 2-0 a favor, Atlético Nacional administró la ventaja el resto de la primera parte. Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, no supo cómo reaccionar ante el dominio verdolaga y se fue al descanso sin haber generado una sola acción clara de gol.

El segundo tiempo fue un partido plano, sin mayor riesgo en ninguna de las dos áreas. Los locales bajaron la intensidad y se dedicaron a controlar el balón, mientras que los capitalinos tampoco mostraron argumentos para descontar y volver a meterse en el partido. El marcador no volvió a moverse y los tres puntos se quedaron en Medellín.

De esta manera, los dirigidos por Lucas González vencieron con claridad el erróneo planteamiento de Repetto, un técnico que volvió a quedar en evidencia ante uno de los equipos grandes del país y que recibió críticas desde las tribunas y en redes sociales por la forma en que paró a su equipo en el Atanasio.

Con esta victoria, Atlético Nacional mantiene el liderato de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II con 35 puntos en 16 partidos disputados. América de Cali, que suma 34, es su perseguidor más cercano, por lo que el verde no puede ceder terreno en lo que queda de la fase regular.

Santa Fe, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto pese a perder estos tres puntos. El conjunto bogotano quedó con 28 unidades y deberá recuperarse rápido si quiere conservar su lugar entre los primeros de la tabla, en un campeonato en el que la diferencia entre los punteros es mínima.

El triunfo le permite a Nacional seguir consolidándose como el equipo más regular del segundo semestre, con una racha que lo tiene como el principal candidato a pelear el título de fin de año, en el torneo que marca el inicio del ciclo de Lucas González al frente del banquillo verdolaga.

El Atanasio Girardot volvió a ser factor. La hinchada verde copó las tribunas un jueves por la noche y celebró con fuerza los dos goles del primer tiempo, en una nueva muestra del respaldo que le ha dado la ciudad a este equipo que sueña con volver a levantar la estrella.

Nacional ahora deberá preparar su próximo compromiso del campeonato, con la obligación de mantener la punta y el buen momento frente a su afición.

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