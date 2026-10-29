Resumen: Atlético Nacional convocó a 20 jugadores para recibir a Santa Fe este jueves 29 de octubre, a las 8:30 p. m., en el Atanasio Girardot. James Rodríguez y Franco Armani están en la lista; Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Matheus Uribe no aparecen. La convocatoria no confirma la formación titular. El equipo verdolaga llega con 32 puntos y su rival con 28.

¡Con James y sin Cardona! Los 20 convocados de Nacional para recibir a Santa Fe

Atlético Nacional ya tiene sus 20 convocados para recibir a Independiente Santa Fe este jueves 29 de octubre, a las 8:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La lista de Lucas González incluye a James Rodríguez y Franco Armani para el compromiso pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

La convocatoria combina alternativas de experiencia con jugadores jóvenes y deja por fuera a nombres habituales como Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Matheus Uribe. El grupo anunciado por el club está integrado por dos arqueros, seis defensores, ocho volantes y cuatro delanteros, de quienes saldrán los elegidos para afrontar el duelo ante el conjunto bogotano.

Para la hinchada verdolaga, uno de los puntos de atención está en la presencia de James, quien aparece entre los mediocampistas junto a Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo. Sin embargo, estar convocado no equivale a tener un lugar confirmado entre los titulares: la formación inicial deberá conocerse antes del comienzo del encuentro.

Los 20 convocados de Nacional para enfrentar a Santa Fe

En el arco, Lucas González incluyó a Franco Armani, identificado con el número 34 en la pieza del club, y a Luis Marquínez, con el 25. Ambos forman la pareja de guardametas disponible para este partido en condición de local.

La línea defensiva la integran César Haydar, William Tesillo, Andrés Reyes, Andrés Román, Milton Casco y Samuel Velásquez. Son las seis alternativas que aparecen en ese apartado de la convocatoria, sin que el anuncio precise cuáles comenzarán el compromiso ni cómo se distribuirán en el terreno de juego.

En la zona de volantes figuran Simón Rojas, Juan Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Xavi Ríos, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez. Es el sector con mayor cantidad de jugadores citados y reúne opciones para la recuperación, la circulación del balón y la creación ofensiva.

El frente de ataque quedó conformado por Nicolás Rodríguez, José Escorcia, Emanuel Benítez y Andrés Sarmiento. La gráfica identifica a estos cuatro futbolistas como delanteros, por lo que el cuerpo técnico tendrá que definir su combinación para buscar el gol frente a los cardenales.

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James está en la lista; Cardona, Morelos y Uribe no aparecen

La ausencia de Edwin Cardona coincide con la sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas reportada para esta jornada. Tampoco aparecen Alfredo Morelos ni Matheus Uribe. La lista difundida por Nacional permite confirmar que no fueron citados, pero no detalla las razones de cada una de esas decisiones.

Kevin Parra también quedó por fuera. En este caso, la convocatoria no incluye una explicación del club sobre su exclusión, por lo que no se puede convertir su ausencia en una sanción disciplinaria anunciada por la institución. El dato confirmado para el partido es que no integra el grupo de 20 jugadores.

Por otra parte, Marlos Moreno, Ian Carlo Poveda y Néider Parra continúan entre las bajas por lesión reportadas para el compromiso. Estas ausencias reducen las opciones disponibles, mientras los futbolistas incluidos buscarán aprovechar su oportunidad ante un rival que también llega ubicado en la parte alta de la tabla.

Un duelo de la parte alta de la Liga BetPlay

Nacional llega al encuentro con 32 puntos y Santa Fe con 28, de acuerdo con el balance previo al partido. El duelo pendiente de la fecha cinco ofrece al equipo antioqueño la posibilidad de sumar en casa y defender su posición en el campeonato, mientras el visitante busca fortalecer su camino hacia los cuadrangulares.

El horario anunciado es el de Colombia: 8:30 p. m. La cita será en el Atanasio Girardot y la transmisión está prevista por Win Sports+. La convocatoria es el paso previo a conocer la nómina inicial, de modo que todavía no representa una alineación confirmada para el pitazo de arranque.

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Convocatoria de Atlético Nacional ante Santa Fe