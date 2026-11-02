Resumen: Un Corvette que circulaba con exceso de velocidad chocó por detrás a un Volkswagen Gol al llegar a un puesto de control en el puente de la calle 4 Sur, en Medellín. El conductor del deportivo y los dos ocupantes del Gol resultaron lesionados. El vehículo fue inmovilizado y su conductor recibió un comparendo por licencia vencida; además, registraba ocho multas de tránsito, entre ellas por exceso de velocidad y embriaguez.

¡Sin frenos! Corvetee con exceso de velocidad se estrelló contra un carro en un control en Medellín

Un corvetee que circulaba con exceso de velocidad terminó estrellado contra otro carro cuando llegaba a un puesto de control en el puente de la calle 4 Sur, en Medellín. El conductor del deportivo y los dos ocupantes del vehículo golpeado resultaron lesionados, según informó la Secretaría de Movilidad.

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Un choque justo al llegar al control

El hecho se registró durante uno de los operativos que adelanta la administración municipal contra la conducción en estado de embriaguez, los piques ilegales, las maniobras peligrosas y el ruido excesivo causado por escapes modificados. Los agentes de tránsito habían instalado un puesto de control sobre el puente de la calle 4 Sur cuando apareció el deportivo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor del Corvette venía a una velocidad superior a la permitida y no logró frenar a tiempo al acercarse al punto de revisión. El carro de alta gama golpeó por la parte de atrás a un Volkswagen Gol que estaba en la vía. Por la fuerza del impacto, el capó del deportivo quedó levantado y la parte delantera, con el parachoques y las luces, resultó muy dañada, como se aprecia en las fotografías del procedimiento.

Tras el choque, el conductor del Corvette y las dos personas que iban en el Gol necesitaron atención por las lesiones que sufrieron. La Secretaría de Movilidad calificó este caso como uno de los más graves de la jornada de control.

Las imágenes del procedimiento muestran el estado en el que quedó el deportivo blanco: con el capó doblado hacia arriba, el frente destrozado y la placa colgando. En otra de las fotografías, tomada ya en el patio donde quedó inmovilizado, un agente de tránsito revisa el vehículo y toma nota del estado en que quedó. En la escena del choque, sobre el puente, se ven varios agentes y el carro con la parte frontal destruida mientras se atendía el caso.

Comparendo, inmovilización y ocho multas previas

Los agentes de tránsito inmovilizaron el vehículo deportivo y le impusieron un comparendo a su conductor por tener la licencia de conducción vencida. Al revisar su historial, las autoridades encontraron que el hombre ya registraba ocho multas de tránsito, entre ellas por exceso de velocidad, por realizar maniobras peligrosas y por conducir en estado de embriaguez.

Es decir que el conductor del corvetee llegó a este choque con un historial de infracciones que coincide con los comportamientos que los operativos buscan frenar: ir a una velocidad mayor a la permitida, poner en riesgo a otros actores viales y manejar bajo los efectos del alcohol.

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Qué buscan los operativos de la Secretaría de Movilidad

Los controles que realiza la Secretaría de Movilidad de Medellín se concentran en cuatro frentes: la conducción bajo los efectos del alcohol, los piques ilegales, las maniobras peligrosas y el ruido excesivo generado por escapes modificados. En cada jornada, además de los comparendos, las autoridades inmovilizan los vehículos que incumplen las normas.

Con estas jornadas se busca prevenir siniestros viales y sancionar a quienes ponen en riesgo la vida de peatones, motociclistas, pasajeros y otros conductores. En este caso, el choque ocurrió justo cuando el conductor llegaba al puesto de control y dejó tres personas lesionadas.

Las cifras de lo corrido del año

En el mismo balance, la Secretaría de Movilidad indicó que en lo corrido del año se han impuesto 2.218 comparendos por emisiones contaminantes y por generación de ruido en vehículos automotores. Igualmente, se han inmovilizado seis vehículos por la instalación de sirenas no autorizadas, un elemento que solo pueden usar los vehículos de emergencia y de las autoridades.

El caso del corvetee ilustra por qué la Secretaría de Movilidad insiste en los controles: respetar los límites de velocidad, tener la licencia de conducción al día y no manejar después de consumir licor son medidas básicas para evitar tragedias en las vías.

Un deportivo de alta gama no cambia las reglas de tránsito: la velocidad, los documentos en regla y la sobriedad al volante aplican igual para todos los conductores, sin importar el vehículo en el que se movilicen.

Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín