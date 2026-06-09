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Resumen: Medellín aumentó los controles contra la embriaguez al volante. Las pruebas positivas disminuyeron 30 %, aunque los incidentes viales asociados al alcohol siguen preocupando.

Multas de hasta $21 millones: Medellín endurece la lucha contra la embriaguez al volante

La Alcaldía de Medellín intensificó las acciones pedagógicas y operativas para combatir la embriaguez al volante, una de las conductas que continúa generando riesgos para la seguridad vial en la ciudad.

A través de la campaña Te Queremos Vivo y del personaje Garrafael, la alcaldía busca sensibilizar a conductores y ciudadanos sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol. Paralelamente, la Secretaría de Movilidad fortaleció los controles en distintos puntos del territorio para detectar y sancionar este comportamiento.

Según cifras oficiales, durante lo corrido de 2026 se realizaron 60 operativos contra la embriaguez al volante, lo que representa un incremento del 7% frente a los 56 procedimientos efectuados en el mismo periodo de 2025.

Las autoridades destacaron que el aumento en las labores de control ha tenido un impacto positivo en los resultados de prevención. Mientras en 2025 se registraron 244 pruebas positivas de embriaguez, este año la cifra descendió a 170, reflejando una reducción cercana al 30%.

No obstante, la Secretaría de Movilidad advirtió que persisten desafíos importantes. Aunque disminuyeron los conductores sorprendidos bajo los efectos del alcohol, los incidentes viales asociados a esta conducta pasaron de 205 casos en 2025 a 212 en 2026, lo que representa un incremento del 3,4%.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, recordó que conducir bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas puede generar graves consecuencias legales y económicas.

Según explicó, las sanciones incluyen multas que pueden superar los $21 millones de pesos, suspensión de la licencia de conducción entre uno y diez años, inmovilización del vehículo e incluso la cancelación definitiva del permiso para conducir en casos de reincidencia.

La alcaldía señaló que continuará fortaleciendo los operativos contra la embriaguez al volante, especialmente en sectores y horarios identificados como de mayor riesgo, con el objetivo de reducir los siniestros viales y proteger la vida de todos los actores en las vías.

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