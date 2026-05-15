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Resumen: Medellín intensificó los controles contra piques ilegales y carreras clandestinas en Las Palmas.

Les cayeron en Las Palmas: Medellín aprieta controles contra piques ilegales

La Alcaldía de Medellín anunció un fortalecimiento de los operativos de control en la avenida Las Palmas para enfrentar las carreras clandestinas y los piques ilegales que se vienen registrando en este corredor vial del suroriente de la ciudad.

Según informó la Secretaría de Movilidad, durante 2026 ya se han realizado 53 operativos conjuntos con la Policía y el Ejército Nacional para intervenir puntos donde frecuentemente se presentan este tipo de prácticas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Las autoridades señalaron que los piques ilegales continúan siendo una de las principales preocupaciones en la zona, especialmente por las maniobras peligrosas, el exceso de velocidad y las convocatorias realizadas a través de redes sociales.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, aseguró que ya fueron identificados perfiles y presuntos influenciadores que estarían promoviendo estas actividades en plataformas digitales.

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“Quienes promuevan, participen o faciliten estas prácticas irresponsables serán denunciados penalmente”, indicó el funcionario.

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Como resultado de los controles adelantados este año en Las Palmas, las autoridades han impuesto 649 comparendos a motocicletas y 254 a vehículos particulares.

Además, fueron inmovilizadas 151 motos y 36 carros por infracciones relacionadas con piques ilegales, modificaciones no autorizadas, conducción en estado de embriaguez y otras conductas de riesgo.

La alcaldía también explicó que algunos conductores podrían enfrentar procesos que derivarían en la suspensión de sus licencias de conducción por reincidencia o acumulación de infracciones.

Los operativos continuarán desarrollándose de manera articulada con las secretarías de Movilidad de Rionegro y Envigado, con el objetivo de reforzar la seguridad en uno de los corredores viales más transitados del Valle de Aburrá.

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