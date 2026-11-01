¡Sin ébola en el Valle del Cauca! Autoridades confirman que pacientes del Congo tenían malaria complicada

Resumen: Las autoridades de salud descartaron el ébola en el Valle del Cauca: los dos pacientes que llegaron de la República Democrática del Congo tenían malaria complicada. Uno, de 33 años, murió en Palmira y el otro, de 50, sigue aislado en Cali. El secretario de Salud del Valle, Alberto Ocampo, dijo que no hay riesgo para la población y que habrá revisión de protocolos.

La alerta que se encendió en todo el país por un posible caso de ébola en el Valle del Cauca quedó descartada, por ahora, con los resultados de laboratorio: los dos pacientes que llegaron de la República Democrática del Congo tenían malaria complicada. Así lo confirmaron las autoridades de salud, que insisten en que no hay riesgo para la población.

Una alerta que movilizó a todo el sistema de salud

Todo comenzó cuando dos colombianos que regresaron del Congo llegaron a hospitales del Valle del Cauca con síntomas febriles y en un estado de salud complicado. Por el antecedente de viaje a África, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para descartar enfermedades de importancia en salud pública, entre ellas el ébola.

Se tomaron muestras y se hicieron las verificaciones de laboratorio. El resultado fue el mismo en ambos casos: malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum, una de las formas más agresivas de esta enfermedad.

Uno de los pacientes, de 33 años, murió este sábado 31 de octubre en una clínica de Palmira. El segundo, de 50 años, sigue hospitalizado y bajo aislamiento en Cali, recibiendo atención médica.

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«Totalmente desvirtuado»: la Secretaría de Salud del Valle

Este domingo, el secretario de Salud del Valle del Cauca, Alberto Ocampo, salió a calmar a la comunidad. «Está totalmente desvirtuado, es malaria complicada. A Palmira llegaron dos pacientes con diagnóstico confirmado de malaria, que proceden de países africanos», explicó.

El funcionario reiteró que en el departamento no existe ningún riesgo en salud pública y que se sigue haciendo el cierre de la investigación epidemiológica para garantizar la trazabilidad de todos los casos.

Las autoridades también anunciaron una reunión para revisar de nuevo los casos y los protocolos necesarios para seguir con la recuperación del paciente que continúa hospitalizado. Mientras tanto, se mantiene el cerco epidemiológico y la investigación para descartar la presencia de otras enfermedades provenientes de ese territorio.

Qué más se investiga

Aunque el ébola está descartado en estos dos casos, la investigación no ha terminado. Los equipos del INS y las autoridades territoriales de salud hacen trabajo de campo en Cali y Palmira para establecer los recorridos de los dos pacientes por territorio africano, sus posibles antecedentes de exposición y las personas con las que tuvieron contacto desde su regreso al país.

Además, las autoridades vigilan a otras dos personas que aparecieron durante la investigación inicial. Según el Ministerio de Salud y el INS, ambas dicen tener un diagnóstico de malaria y estar bajo tratamiento. Se siguen procesando muestras para completar el seguimiento de contactos.

El brote de ébola que mantiene la preocupación

La alerta se activó en medio de un brote de ébola en la República Democrática del Congo, causado por el virus Bundibugyo, una de las variantes de este virus. Según el balance de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) con corte al 30 de octubre, el brote deja 5.026 muertos y 10.351 contagios confirmados en el país africano.

El mismo reporte regional incluye nueve casos y dos muertes en Kenia, además de un caso confirmado en Nigeria. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 20 de octubre que la enfermedad ya se había extendido a 66 zonas sanitarias de ocho provincias congoleñas, con Ituri como la región con más contagios y fallecimientos.

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Para las autoridades sanitarias, el reto ahora es mantener la vigilancia sin generar alarma innecesaria, y por eso piden a la comunidad atender únicamente la información que salga de los canales oficiales. Por ahora, el mensaje es de calma: en el Valle del Cauca los casos corresponden a malaria, no a ébola, y la vigilancia epidemiológica sigue activa para que cualquier cambio se detecte a tiempo.