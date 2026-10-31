Resumen: La epidemia de ébola en la RD del Congo ya causó más de 5.000 muertes y 10.300 contagios en ocho provincias; la OMS advierte que sigue fuera de control.

Brote de ébola en el Congo supera los 5.000 muertos y ya es el segundo más letal de la historia

Más de 5.000 personas han muerto por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se ha extendido a otras provincias del país, informaron las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 29 de octubre, se han registrado un total de 10.351 infecciones confirmadas, con 5.026 personas fallecidas.

La epidemia cuenta con una tasa de letalidad del 48,6 % y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 84,5 %. Además, 2.788 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento y otros 1.101 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

«La situación resalta la necesidad de reforzar la detección precoz, el rastreo de contactos y los entierros dignos y seguros», afirmó el INSP en su boletín.

Ocho provincias afectadas

En total, la epidemia afecta a 67 de las 178 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC. Las provincias orientales de Ituri, el epicentro, y Kivu del Norte son los territorios más golpeados del país, con el 36,4 % y el 58,4 % de los nuevos casos registrados, respectivamente. Ituri concentra el 71,4 % de todos los contagios confirmados.

El brote golpea además a Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte).

Las autoridades siguen enfrentando dificultades en el rastreo de contactos y la realización de pruebas, elementos clave en la carrera por frenar el brote. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, alrededor del 80 % de los nuevos casos proviene de fuera de la cadena de contactos bajo seguimiento, lo que significa que una proporción abrumadora de las infecciones surge de cadenas de transmisión desconocidas para las autoridades sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló, además, que un tercio de las muertes registradas ocurre fuera de los centros de tratamiento, antes de que los pacientes sean sometidos a pruebas de ébola.

Sin vacuna ni tratamiento específico

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, pero la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, la única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus, la más común, pero que ha dado indicios positivos contra Bundibugyo en animales.

La gravedad de la situación hizo que la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la OMS hicieran esta semana un llamado urgente a la acción coordinada ante la expansión del virus y advirtieran de que la epidemia no está bajo control, durante una reunión virtual de emergencia con los ministros de Salud del continente.

Este brote, el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global, ya superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

El virus ya cruzó las fronteras del Congo

La epidemia se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia, con nueve casos y dos muertos, y Nigeria, con uno. Asimismo, se detectó un caso vinculado a la epidemia en Francia, al que se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (una) y Alemania (dos).

Ante la expansión regional, Arabia Saudita suspendió los viajes y la entrada de viajeros procedentes de Kenia, mientras que Estados Unidos anunció que, a partir del 3 de noviembre, los pasajeros que hayan estado en la RDC en los 21 días previos no podrán abordar vuelos con destino a ese país.

«En la República Democrática del Congo, el brote de ébola está lejos de haber terminado y sigue propagándose», advirtió a EFE un portavoz de Médicos Sin Fronteras (MSF).

¿Cómo se transmite el ébola?

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. Los síntomas aparecen entre 2 y 21 días después del contagio.

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