¡Alerta! MinSalud confirma dos casos de malaria traídos del Congo: un paciente murió en Palmira

Resumen: El Ministerio de Salud y el INS confirmaron dos casos importados de malaria en colombianos que regresaron de la República Democrática del Congo. Uno de los pacientes, de 33 años, murió en Palmira y el otro, de 50, está aislado en Cali. Las autoridades activaron protocolos para descartar ébola.

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron este sábado 31 de octubre la identificación de dos casos importados de malaria en ciudadanos colombianos procedentes de la República Democrática del Congo (RDC). Uno de los pacientes falleció en Palmira, Valle del Cauca, mientras que el segundo permanece aislado y con atención médica en Cali.

Según el comunicado oficial, los dos ciudadanos fueron diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum, considerada la especie más agresiva del parásito que causa esta enfermedad. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el paciente fallecido tenía 33 años y murió este 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira. El segundo paciente, de 50 años, permanece vivo, bajo aislamiento y con atención médica en Cali.

Las autoridades sanitarias adelantan las acciones de seguimiento, investigación epidemiológica y atención para verificar los antecedentes de viaje de los dos pacientes y establecer sus posibles contactos en el país.

Activaron protocolos para descartar ébola

Debido al antecedente de viaje de los dos ciudadanos a la República Democrática del Congo y a la presencia de síntomas febriles, las autoridades activaron los protocolos de vigilancia establecidos para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, incluido el ébola. Para ello, se tomaron las muestras correspondientes y se adelantan las verificaciones de laboratorio.

El Ministerio de Salud y el INS fueron enfáticos en precisar que, hasta el momento, los diagnósticos confirmados en los dos pacientes corresponden a malaria. Es decir, la activación de los protocolos para descartar el ébola no significa que exista un diagnóstico confirmado de esta enfermedad en Colombia.

La investigación epidemiológica continúa para establecer con mayor precisión los lugares que los dos ciudadanos visitaron en territorio africano, sus antecedentes de exposición y la posible identificación de personas que hayan tenido contacto con ellos tras su regreso al país.

Investigación de campo en Cali y Palmira

Como parte de las acciones de respuesta, los equipos del INS y las autoridades territoriales de salud adelantan investigaciones de campo en Cali y Palmira, las dos ciudades del Valle del Cauca donde se concentran los casos.

Además, durante la investigación inicial fueron identificadas otras dos personas que, según el reporte oficial, refieren tener diagnóstico de malaria y encontrarse en tratamiento. Las autoridades mantienen el seguimiento sobre ellas para determinar si existe relación con los dos casos importados confirmados.

El Ministerio de Salud y el INS mantienen la coordinación con las autoridades sanitarias territoriales y con las instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar el seguimiento de los casos, la toma y el procesamiento de muestras y la aplicación de los protocolos correspondientes.

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De acuerdo con el reporte del periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, el ciudadano fallecido había ingresado a Colombia el pasado 21 de octubre procedente de la República Democrática del Congo, mientras que el paciente hospitalizado en Cali sería un exmilitar que también llegó del país africano. Estos datos no fueron confirmados en el comunicado oficial de las autoridades sanitarias.

Colombia ya había reforzado la vigilancia por el ébola

Cabe recordar que en mayo de 2026 el Ministerio de Salud anunció el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el país ante la emergencia internacional declarada por la circulación de la variante Bundibugyo del virus del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. En ese momento, la cartera aclaró que no se habían registrado casos en territorio colombiano y pidió reforzar la identificación temprana de personas con antecedentes de viaje a zonas afectadas.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada, o con materiales contaminados; no se transmite por el aire. Su periodo de incubación varía entre 2 y 21 días y entre sus síntomas están la fiebre, la debilidad intensa, los dolores musculares, el vómito, la diarrea y, en algunos casos, sangrados.

La malaria, por su parte, es una enfermedad endémica en varias regiones de Colombia, como el Pacífico, Urabá, el Bajo Cauca y la Amazonía. Los casos importados, es decir, contraídos en el exterior, son menos frecuentes y activan protocolos especiales de vigilancia epidemiológica como el que se adelanta en el Valle del Cauca.

Las autoridades sanitarias reiteraron que estas actuaciones hacen parte de los mecanismos habituales de vigilancia y respuesta ante eventos de interés en salud pública y que cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Foto: MinSalud

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