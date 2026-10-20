Resumen: Atlético Nacional viajó a Cúcuta con 20 convocados para la fecha 15 de la Liga BetPlay. Franco Armani recibió descanso y Luis Marquínez defendería el arco. James Rodríguez regresa en su ciudad natal, donde podría recibir un homenaje. Hay varios juveniles y regresos en una nómina renovada que busca el liderato.

Sin Armani pero con James Rodríguez: los convocados de Atlético Nacional para visitar al Cúcuta

Atlético Nacional ya tiene lista la delegación que viajó a Cúcuta para enfrentar este martes 20 de octubre al Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso arrancará a las 6:30 p. m. y tendrá una novedad que ilusiona a la hinchada verdolaga: el regreso de James Rodríguez a la convocatoria, en un equipo que no contará con su capitán, el arquero Franco Armani.

El club presentó la lista de 20 convocados junto con el reporte médico, y confirma las rotaciones que venía anticipando el entrenador Lucas González. Tras el triunfo 1-4 sobre Boyacá Chicó en Tunja, el técnico fue claro sobre el manejo de la nómina en medio del calendario apretado: «Las rotaciones serán indefectibles, es imposible en este momento no hacerlas».

Los 20 convocados de Lucas González

Arqueros: Edimer Zea y Luis Marquínez.

Defensas: Néider Parra, César Haydar, Jhan Moreno, Andrés Felipe Román, Milton Casco y Samuel Velásquez.

Volantes: Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Xavi Ríos, Elkin Rivero, Matías Lozano, Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez.

Delanteros: Kevin Parra, José Escorcia, Nicolás Rodríguez y Edwin Echeverría.

Sin Armani: la puerta se abre para Marquínez

La ausencia más llamativa es la de Franco Armani. El arquero argentino, capitán y titular habitual del equipo, recibió descanso y no viajó con la delegación a territorio nortesantandereano. Su lugar lo tomaría nuevamente el joven Luis Marquínez, que tendrá otra oportunidad de mostrarse en un compromiso de Liga, con el juvenil Edimer Zea como segunda opción en el arco.

En defensa también hay movimientos: William Tesillo continúa su proceso de recuperación y no está disponible, mientras que Milton Casco aparece como alternativa para el lateral izquierdo, posición que ha venido ocupando Samuel Velásquez, quien también está en la lista de viajeros.

James Rodríguez regresa a su ciudad natal

La gran noticia de la convocatoria es el regreso de James Rodríguez. El mediocampista no hizo parte de la delegación que jugó en Tunja, luego de que el cuerpo técnico decidiera darle una pausa para administrar sus cargas físicas, y ahora vuelve en un escenario con un significado especial: Cúcuta es la ciudad donde nació hace 35 años y será la primera vez que dispute un partido en el estadio General Santander.

La ocasión tendría además un homenaje especial para el ’10’ antes del inicio del juego, uno de los atractivos de la jornada para los aficionados que asistan al escenario cucuteño. De sumar minutos, sería el séptimo partido de James con la camiseta de Nacional; en los seis anteriores ha mostrado buenas señales y ha aportado tres asistencias.

Juveniles y regresos en una nómina renovada

Frente al compromiso anterior ante Chicó salen de la lista Franco Armani, Jhon Zapata, Edwin Cardona, Elías Cabrera, Emmanuel Benítez y Andrés Sarmiento, y entran Edimer Zea, Andrés Felipe Román, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Matías Lozano y James Rodríguez. Cardona, una de las figuras en Tunja, no fue tenido en cuenta esta vez.

La nómina también tiene sello juvenil: Jhan Moreno, de 17 años, figura entre los defensas, y Edwin Echeverría, delantero de la misma edad, cuenta con opciones de aparecer incluso como centro atacante, una señal más de la intención del entrenador de darle rodaje a los jóvenes del plantel en medio de la seguidilla de partidos.

Un partido que vale liderato

El compromiso es clave en la tabla. Nacional llega con 26 puntos y, de ganar en Cúcuta, llegaría a 29 unidades y quedaría en lo más alto de la clasificación de la Liga BetPlay II-2026, acariciando la clasificación a los cuadrangulares semifinales; el único equipo con cupo asegurado hasta ahora es América de Cali, con 28. Al frente estará un Cúcuta Deportivo en alza que, con 18 puntos, pelea por entrar al grupo de los ocho mejores.

El calendario no da tregua: el equipo antioqueño disputa cuatro partidos en apenas diez días. Después de la visita al General Santander, recibirá el jueves al Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot, en otra jornada que exigirá nuevamente la administración de cargas que pregona Lucas González.

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