Resumen: Atlético Nacional y Deportes Tolima igualaron 0-0 en el estadio Ditaires por la novena fecha. Franco Armani y Neto Volpi fueron los grandes protagonistas en un duelo de alta intensidad y falta de puntería

Sin gol pero con arqueros figura: Atlético Nacional y Tolima empataron por la fecha 9

Minuto30.com .- En un compromiso vibrante donde el gol fue el único ausente, Atlético Nacional y Deportes Tolima firmaron un empate sin anotaciones en la noche de este jueves 8 de octubre. El duelo, correspondiente a la novena fecha de la liga, se disputó en el estadio Ditaires de Itagüí y tuvo como grandes protagonistas a los guardametas de ambos bandos.

El choque estuvo marcado por el dinamismo y las llegadas constantes en ambas áreas, pero la falta de efectividad de los atacantes y las sobresalientes actuaciones de Franco Armani y Neto Volpi impidieron que se rompiera el cero en el marcador.

Armani y Volpi cerraron los arcos en Ditaires

El partido ofreció un ida y vuelta constante en el que los porteros tuvieron que emplearse a fondo para sostener a sus equipos. Deportes Tolima fue el equipo que más buscó el arco rival en volumen de juego, registrando 19 remates en total, 8 de ellos con dirección a portería, encontrando siempre la respuesta firme de Franco Armani.

Por su parte, Atlético Nacional no se quedó atrás e inquietó en repetidas ocasiones la portería visitante, sumando 14 disparos, de los cuales 7 fueron al arco, obligando a Neto Volpi a vestirse de héroe para ahogar el grito de gol verdolaga.

El «falso nueve» y la falta de definición

El planteamiento táctico de Atlético Nacional estuvo condicionado por una delicada coyuntura médica: la totalidad de sus delanteros de área se encuentran lesionados. Ante esta situación, el director técnico Lucas González apostó por jugar con la figura del «falso nueve», un esquema con el que logró dominar la posesión del balón con un 61 % del tiempo frente al 39 % del conjunto ‘Pijao’, aunque careció del peso ofensivo necesario en el último cuarto de cancha para traducir ese dominio en goles.

En el bando contrario, Deportes Tolima aprovechó las bandas y las céleres transiciones para generar peligro, pero volvió a dejar en evidencia graves falencias en la definición de sus atacantes al momento de dar el último toque.

Panorama en la tabla de posiciones

Con esta igualdad, la tabla de clasificación se aprieta en la parte alta y en la zona de clasificación a los cuadrangulares:

Atlético Nacional: El equipo dirigido por Lucas González se consolida en la tercera casilla con 23 puntos, manteniéndose firme en la pelea por el liderato.

Deportes Tolima: La escuadra ibaguereña, dirigida por Luis Fernado Suárez, sumó un punto valioso en condición de visitante que la ubica en el octavo lugar con 20 unidades, dentro del grupo de los ocho clasificados.