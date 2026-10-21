¡Es hoy! Colombia realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias: dos jornadas, 10 a. m. y 2 p. m.

Resumen: Colombia realiza hoy, 21 de octubre, el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026. A las 10 a. m. participan ciudadanos, familias y empresas; a las 2 p. m., alcaldías y gobernaciones. Se inscribieron 1.046 municipios y no siempre será necesario evacuar.

Colombia realiza este miércoles 21 de octubre el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, un ejercicio de preparación que busca fortalecer las capacidades de respuesta de los actores que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). La jornada tendrá dos momentos: el primero a las 10:00 a. m. y el segundo a las 2:00 p. m.

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Dos momentos para poner a prueba la respuesta

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el primer ejercicio será a las 10:00 a. m. En ese horario podrán participar la ciudadanía, las familias, las empresas, las instituciones educativas y las demás organizaciones, que desarrollarán sus propios ejercicios de preparación.

El segundo momento será a las 2:00 p. m. y está dirigido a las gobernaciones, las alcaldías y las autoridades territoriales. En esta fase realizarán una simulación para validar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), con énfasis en la coordinación institucional y la toma de decisiones ante posibles emergencias.

De acuerdo con la UNGRD, cerca del 46 % de los municipios inscritos participará en los dos momentos del ejercicio.

Las cifras de participación

Se inscribieron 1.046 municipios de los 32 departamentos del país. También participarán cerca de 48.000 entidades públicas y privadas y más de 5.000 comunidades, que pondrán a prueba sus planes de emergencia, sus medidas de autoprotección y sus mecanismos de coordinación.

Las inscripciones de los distintos actores estuvieron abiertas hasta el pasado 16 de octubre. Aun así, no hace falta pertenecer a una entidad o a un sector para sumarse: las familias y las comunidades pueden participar a las 10:00 a. m. identificando los riesgos de su entorno.

Más que cumplir con una actividad programada

La UNGRD ha explicado que el ejercicio de 2026 busca dar un paso más. Además de movilizar a los diferentes actores, permitirá poner a prueba los instrumentos, los mecanismos de coordinación y las capacidades con que cuenta cada sector, entidad, organización, comunidad y territorio para responder ante una emergencia.

La idea, según la entidad, es que el simulacro sea una oportunidad para reconocer qué funciona, qué aspectos requieren fortalecerse y qué ajustes deben hacerse para mejorar la preparación. Entre los aspectos que se pueden evaluar están la gobernanza y la coordinación, la toma de decisiones, las comunicaciones, los servicios básicos de respuesta y la información para las decisiones.

¿Hay que evacuar y qué escenarios se pueden practicar?

Participar en el simulacro no implica necesariamente evacuar. Las acciones de autoprotección dependen del escenario de riesgo que escoja cada participante y de las medidas que correspondan para esa situación. En algunos casos, por ejemplo, lo indicado puede ser buscar un refugio adecuado.

Los escenarios posibles dependen de los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo. Entre los contemplados están sismos, tsunamis, inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa o deslizamientos, incendios forestales, vendavales, tormentas eléctricas, granizadas, heladas y actividad volcánica. También se recomienda tener en cuenta los territorios que podrían verse afectados por el fenómeno de El Niño.

Cómo prepararse en casa o en el trabajo

Conviene que cada familia, empresa o institución defina de antemano qué emergencia va a practicar, quién hace qué y cómo se comunicará durante el ejercicio. Conocer la ruta de salida, el punto de encuentro y los elementos básicos de un kit de emergencia ayuda a que la práctica sea útil el día en que se necesite.

La UNGRD invitó a las entidades, las comunidades y la ciudadanía a sumarse a la jornada. La preparación ante una emergencia, recordó, requiere que cada persona conozca su papel y sepa cómo actuar para proteger su vida y la de los demás.

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