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Resumen: El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias será el miércoles 21 de octubre de 2026. A las 10 a. m. participarán ciudadanía, familias, empresas y organizaciones; a las 2 p. m., alcaldías y gobernaciones. No siempre será necesario evacuar: la actividad dependerá del riesgo elegido. La preparación familiar debe incluir a los animales de compañía.

Simulacro Nacional 2026: estos son los horarios y cómo participar con su familia y mascotas

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 se realizará este miércoles 21 de octubre y tendrá dos horarios: a las 10:00 de la mañana participarán la ciudadanía, las familias, las instituciones educativas, las empresas y las organizaciones; a las 2:00 de la tarde será el turno de alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales.

La jornada permitirá revisar cómo actuar frente a una emergencia y qué ajustes necesitan los planes de respuesta. Este año, el ejercicio no se limita a salir de los edificios: también contempla acciones de autoprotección, comunicación y coordinación, de acuerdo con los riesgos que identifique cada participante.

¿A qué hora deben participar las familias y las empresas?

El ejercicio de las 10:00 a. m. está dirigido a entidades públicas y privadas, sectores, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, familias y ciudadanía en general. Cada grupo podrá poner a prueba sus planes de gestión del riesgo y las medidas previstas para proteger a las personas.

La preparación debe responder a un escenario concreto. Por eso, no todos los participantes realizarán la misma actividad ni tendrán que seguir una única dinámica. Lo importante es comprobar si las acciones previstas se pueden llevar a la práctica y si quienes participan conocen sus responsabilidades.

En el hogar, el enfoque de este año, «La resiliencia empieza en casa», propone reconocer los riesgos, revisar los sistemas de alerta y definir puntos de encuentro. La protección de los animales bajo el cuidado de la familia también forma parte de esa preparación.

Participar no significa necesariamente evacuar

Una de las aclaraciones para esta edición es que la evacuación no es obligatoria en todos los escenarios. Las medidas deben corresponder a la amenaza seleccionada y a las condiciones del lugar. Según el ejercicio definido, puede practicarse una salida organizada, el refugio u otras acciones de autoprotección.

En consecuencia, quedarse dentro de una vivienda o una instalación puede hacer parte del simulacro cuando esa sea la medida prevista para el escenario trabajado. La actividad no consiste en abandonar un espacio sin un plan, sino en ensayar la respuesta que se haya preparado.

El ejercicio también sirve para verificar la organización y los canales de comunicación. Reconocer cómo se comparte la información, quién orienta a los participantes y qué dificultades aparecen permite detectar aspectos que deben corregirse antes de una emergencia real.

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Las mascotas también deben estar en el plan

La preparación familiar incluye a los animales de compañía. En Bogotá, las recomendaciones para la jornada contemplan integrarlos al ejercicio general, asignar una persona responsable de su cuidado y definir puntos de encuentro a los que puedan llegar con ellos.

Entre los elementos sugeridos están agua, alimento, medicamentos, identificación visible y un kit básico de atención. Para los gatos se recomienda disponer de un guacal; los perros deben llevar arnés y correa adecuados a su tamaño. También conviene prever elementos de higiene y los documentos de cada animal.

En conjuntos residenciales, empresas, colegios y comercios, identificar previamente cuántos animales hay ayuda a coordinar su resguardo. La idea es evitar que su protección quede por fuera de la organización del grupo y que alguien tenga que improvisar durante una evacuación.

¿Qué pasará a las 2:00 de la tarde?

La segunda parte de la jornada será una simulación para alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales de gestión del riesgo. Su objetivo es implementar y validar las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias, conocidas como ETRE.

En ese momento se podrán evaluar la coordinación entre instituciones, la toma de decisiones, el intercambio de información y la activación de capacidades de respuesta. Los componentes específicos dependerán del propósito que cada territorio o entidad defina para su ejercicio.

La programación nacional contempla, por tanto, dos momentos distintos y complementarios. El de la mañana permite ensayar la preparación de comunidades, hogares y organizaciones; el de la tarde se concentra en la respuesta y articulación de las autoridades territoriales.

Después de cada ejercicio, la evaluación permitirá reconocer qué funcionó, qué dificultades se presentaron y qué cambios necesitan los planes. El propósito es que la práctica deje ajustes concretos para mejorar la preparación, más allá de cumplir con una actividad en el calendario.

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