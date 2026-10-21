Resumen: Resumen: A dos días de la caída del helicóptero Black Hawk del Ejército en Inzá, Cauca, 13 soldados profesionales siguen en la zona custodiando la aeronave, estables y bajo protocolos de seguridad. El Ejército negó que se trate de un abandono y explicó que la extracción será aérea por el difícil terreno y el clima. Seis heridos ya fueron evacuados a Bogotá y Popayán, mientras el alcalde de Inzá advierte presencia de disidencias de las Farc en el sector.

¡Siguen en el páramo! 13 soldados permanecen en el lugar donde cayó el Black Hawk del Ejército en Cauca

Dos días después del accidente aéreo del helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional, de matrícula 2175, que se precipitó a tierra en Inzá, Cauca, la institución confirmó que 13 soldados profesionales siguen en la zona a la espera de ser rescatados.

Las labores de evacuación, según el Ejército, se han visto dificultadas por la complejidad del terreno y las condiciones climáticas, por lo que la extracción de los uniformados deberá hacerse por vía aérea.

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo, señaló que se mantiene un cerco especial en la zona, pues en el sector hay presencia de las disidencias de las Farc.

Ejército niega presunto abandono de los soldados

Tras conocerse que los militares no han sido evacuados de la zona, el Ejército explicó la situación a través de un comunicado, frente a las imágenes y videos que circulan en redes sociales sobre un presunto abandono de los soldados involucrados en el accidente.

“Nuestros hombres del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, de la Brigada 29, permanecen en el lugar bajo condiciones de seguridad y cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones”, señaló la institución.

El Ejército aclaró que los 13 soldados profesionales se encuentran estables y que permanecen en el sector debido a las condiciones “de difícil acceso del terreno y a las condiciones meteorológicas adversas”, factores que “han limitado temporalmente el ingreso de medios para realizar su extracción”.

“Durante su permanencia en el lugar, los soldados cumplen tareas de seguridad y custodia de la aeronave, mientras se adelantan las coordinaciones necesarias para concretar su extracción y relevo de manera segura”, agregó la institución, que fue enfática al señalar que no se trata de un abandono de los uniformados y que trabaja en el plan para rescatarlos.

Los heridos de mayor gravedad ya fueron evacuados

Pese a que los 13 soldados profesionales siguen en la zona, los militares que registraban heridas de mayor gravedad ya fueron evacuados. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Militar, en Bogotá, donde permanecen bajo observación debido a las fracturas que registran.

Otros cuatro uniformados fueron trasladados a centros médicos en Popayán para recibir atención especializada.

Entre tanto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que, tras el accidente, desplegó desde Catam dos aeronaves ambulancia King-350 para la atención inmediata de los uniformados heridos. Dichas aeronaves están listas para el traslado de los soldados, una vez sean extraídos de la zona.

Alcalde de Inzá: hay presencia de grupos criminales en la zona

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo, confirmó que las condiciones del terreno son complejas y que la extracción tendrá que ser aérea.

“Es bastante difícil la zona donde cayó el helicóptero. Tenemos que agradecer a Dios y a los espíritus mayores, porque no les pasó nada. Es una zona muy difícil, es la alta montaña, es páramo, es una zona muy montañosa y el acceso terrestre hasta allá es bastante difícil”, dijo el mandatario.

“El Ejército determinó que iban a tratar de sacarlos vía aérea. Nosotros, con los organismos de socorro, íbamos a apoyar, pero la verdad es que la mejor vía es la aérea”, agregó Trujillo, quien además señaló que se mantiene un cerco especial por la presencia de las disidencias de las Farc en la región.

“La situación, en la mayoría del departamento del Cauca, es difícil. Más ahora que han arreciado los grupos armados en acciones, entonces es difícil la situación. El Ejército está tomando todas las medidas para que no se afecte y proteger la vida de los militares que se accidentaron. Pero sí es bastante difícil la situación”, indicó el alcalde.

¿Cómo ocurrió el accidente del Black Hawk 2175?

El Comando de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional confirmó que el accidente se registró el pasado 19 de octubre, sobre la 1:43 p. m.

“Una aeronave UH-60 Black Hawk sufrió un accidente en el área general del municipio de Inzá, departamento del Cauca, mientras desarrollaba operaciones militares aéreas de abastecimiento de tropas y transporte”, señaló la institución en un comunicado.

En la aeronave se transportaban cuatro integrantes de la tripulación y 15 soldados orgánicos del Batallón de Infantería N.° 7 General José Hilario López, de la Vigésima Novena Brigada.

“De acuerdo con el reporte de personal recibido desde el lugar de los hechos, todos los ocupantes se encuentran con vida. Algunos presentan lesiones que serán valoradas por el personal de sanidad”, indicó el Ejército.

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