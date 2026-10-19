¡A toda velocidad! Fuerza Aérea envió dos aeronaves ambulancia a Popayán por los heridos del Black Hawk

Resumen: La Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó dos aeronaves ambulancia King-350 a Popayán para atender a los 15 militares que iban en el helicóptero Black Hawk del Ejército que se precipitó a tierra en Inzá, Cauca. Todos los uniformados están con vida y en estado estable; las autoridades descartaron un ataque e investigan las causas del accidente.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reaccionó de manera inmediata tras el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional en el departamento del Cauca y desplegó dos aeronaves ambulancia King-350 hasta Popayán para la atención de los uniformados que viajaban en la aeronave siniestrada.

El anuncio lo hizo la institución este lunes, pocas horas después de que se conociera el reporte de la caída del helicóptero, de matrícula EJC 2175, que se precipitó a tierra cuando cubría la ruta entre Popayán e Inzá con 15 militares a bordo.

Las dos aeronaves ambulancia, asignadas al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), quedaron listas para movilizar a los soldados heridos hacia los centros médicos donde recibirán atención especializada. La operación cuenta además con el apoyo del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), la unidad especializada de las Fuerzas Militares en la atención, evacuación y recuperación de uniformados.

Lea también: ¡Emergencia en el Cauca! Helicóptero Black Hawk del Ejército se accidentó con 15 ocupantes a bordo

¿Qué pasó con el Black Hawk?

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, el helicóptero UH-60 Black Hawk se precipitó a tierra en Inzá, en el sur del Cauca, mientras realizaba operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal. En la aeronave se transportaban 15 soldados, pertenecientes al pelotón Báltico 2.

«En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos. En este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud, según el parte médico, es estable. Es importante aclarar que todos están con vida», señaló la institución castrense.

De acuerdo con los reportes conocidos, varios de los militares presentan fracturas y los demás sufrieron golpes y heridas leves. Ninguno reporta compromiso vital.

Las autoridades descartaron que el accidente haya sido producto de un ataque. Si bien en el punto donde cayó la aeronave hay presencia de la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, el Ejército confirmó que el helicóptero no presenta impactos y que las investigaciones determinarán las causas de lo ocurrido.

«Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido», agregó el Ejército, que ya puso en marcha los protocolos de recuperación de personal con el acompañamiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

También te puede interesar: ¡Las cuentas no cuadran! Contraloría alerta posible pérdida de $2.130 millones en pago por los Gripen

Los King-350, ambulancias con alas

Las aeronaves King-350 desplegadas a Popayán hacen parte de la flota de ambulancias aéreas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estos aviones bimotores están acondicionados para la evacuación aeromédica: llevan camillas, equipos de soporte vital y personal médico y de enfermería capacitado para estabilizar a los pacientes durante el vuelo.

Su misión es reducir los tiempos de traslado de los heridos desde zonas de difícil acceso, como el sur del Cauca, hasta hospitales de mayor nivel de complejidad, una capacidad que en operaciones militares suele ser decisiva para salvar vidas.

El CENRP, por su parte, es el centro especializado que coordina la búsqueda, rescate, atención y reintegro del personal militar afectado en el desarrollo de operaciones, y suele articular este tipo de reacciones conjuntas entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial.

Un modelo con un historial de accidentes

Los helicópteros UH-60 Black Hawk, fabricados por la compañía estadounidense Sikorsky, forman parte de la flota aérea utilizada por las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia para el transporte de tropas, el abastecimiento de unidades, las evacuaciones y las operaciones de combate. Pueden movilizar personal y equipos hacia zonas de difícil acceso, una capacidad clave en las operaciones contra organizaciones armadas.

El historial de estas aeronaves en el país también registra accidentes durante operaciones militares. En julio de 2020, un Black Hawk del Ejército, de matrícula EJC-2176, cayó en el departamento del Guaviare durante una operación contra las disidencias de las Farc, con un saldo de nueve militares muertos.

Más recientemente, el 5 de febrero de 2024, otro helicóptero de este modelo se accidentó en Unguía, Chocó, cuando cumplía una misión de abastecimiento, con un balance de cuatro uniformados muertos y tres heridos.

Mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en Inzá, los 15 militares del pelotón Báltico 2 continúan recibiendo atención médica y su estado de salud es reportado como estable por las autoridades.