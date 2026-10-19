Resumen: Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional sufrió un accidente este lunes 19 de octubre en Inzá, Cauca, mientras cumplía labores militares de abastecimiento y transporte de personal. Los 15 soldados que viajaban en la aeronave sobrevivieron, aunque varios resultaron heridos y reciben atención médica. La institución anunció el despliegue de personal especializado para investigar las causas de la caída, que hasta el momento no han sido establecidas.

¡Emergencia en el Cauca! Helicóptero Black Hawk del Ejército se accidentó con 15 ocupantes a bordo

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional sufrió un accidente este lunes 19 de octubre en el municipio de Inzá, Cauca. La institución confirmó que los 15 soldados que viajaban en la aeronave sobrevivieron al hecho.

De acuerdo con la información oficial, algunos uniformados salieron ilesos, mientras que otros necesitaron asistencia médica. El Ejército señaló que todos se encuentran bajo atención médica y que su estado de salud es estable.

En el reporte, la institución entregó detalles sobre las circunstancias generales del accidente y las medidas adoptadas tras la emergencia.

“Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, Cauca”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado oficial.

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Ejército desplegará especialistas para esclarecer lo ocurrido

Tras el accidente, la institución activó los protocolos previstos para atender este tipo de situaciones y anunció el desplazamiento de personal especializado y técnico hacia el lugar, con el propósito de iniciar las indagaciones correspondientes.

#ComunicaciónOficial | Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, #Cauca. En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida. Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido. #PatriaHonorLealtad

@Ejercito_Davaa — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 19, 2026

El equipo encargado de las labores técnicas buscará establecer qué provocó la caída del helicóptero. Por el momento, la información divulgada por el Ejército no determina las circunstancias específicas en las que ocurrió el siniestro.

Sobre las actuaciones que seguirán, el comunicado oficial señaló: “Activamos los protocolos correspondientes”. La entidad agregó que el personal designado se encontraba en desplazamiento para comenzar las investigaciones.

Mientras avanzan estas diligencias, las autoridades militares deberán establecer las causas del accidente y determinar qué factores pudieron influir en la caída de la aeronave. Hasta el momento, el Ejército no ha divulgado conclusiones sobre lo ocurrido en Inzá, Cauca, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones anunciadas.