Resumen: Shakira fue nominada al Salón de la Fama de los Compositores 2027 en la categoría de compositores intérpretes, junto a Lady Gaga, P!nk, Sia y Jack White. La votación de los miembros del SHOF cierra el 14 de diciembre de 2026 y los resultados se conocerán en la gala de inducción 2027 en Nueva York. De ser elegida, sería la tercera latina en ingresar, tras Emilio y Gloria Estefan.

Shakira fue nominada al Salón de la Fama de los Compositores 2027: compite con Lady Gaga, P!nk y Sia

La barranquillera Shakira volvió a poner el nombre de Colombia en lo más alto de la música internacional. Este jueves 5 de noviembre, el Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame, SHOF), organización con sede en Nueva York, anunció que la artista hace parte de los nominados para integrar su clase 2027, uno de los reconocimientos más importantes para los creadores de canciones en el mundo.

La intérprete de «Hips Don’t Lie» figura en la categoría de compositores intérpretes, en la que comparte nómina con figuras de la talla de Lady Gaga, P!nk, Sia y Jack White, exlíder de The White Stripes. En el listado también aparecen Boy George, de Culture Club; Vince Gill; Ne-Yo; Grandmaster Melle Mel, pionero del hip hop, y los miembros de las bandas America, Blondie, WAR y ZZ Top.

En la categoría de compositores que no se desempeñan como intérpretes figura, entre otros, will.i.am, un viejo conocido de la colombiana con el que ha colaborado en el pasado.

Las cinco canciones que respaldan su nominación

La nominación de Shakira cita cinco canciones como muestra representativa de su obra: «Hips Don’t Lie», «Dai Dai», «Whenever, Wherever», «La Tortura» e «Inevitable». La organización aclaró que la lista no agota el catálogo de cada nominado, sino que funciona como referencia dentro del anuncio oficial.

Estos temas hacen parte de un repertorio que combina ritmos latinos, pop y rock, y que consolidó a la barranquillera como una de las compositoras más escuchadas de las últimas dos décadas a nivel global, con más de treinta años de trayectoria desde sus primeras producciones.

¿Cómo se elige a los nuevos integrantes?

De acuerdo con los criterios de elegibilidad del SHOF, un autor puede ser considerado para la inducción 20 años después del lanzamiento comercial de su primera canción. El proceso de selección queda en manos de los miembros votantes habilitados por la organización, que podrán elegir hasta tres nominados en cada una de las dos categorías: compositores y compositores intérpretes.

El plazo para emitir los votos vence a la medianoche del 14 de diciembre de 2026, hora del este de Estados Unidos. Los resultados se darán a conocer durante la gala de inducción y premios 2027, que se celebrará en Nueva York, aunque la fecha exacta del evento aún no se ha definido.

De resultar elegida, Shakira se convertiría en la tercera figura latina en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores, después de Emilio Estefan, inducido en 2001, y Gloria Estefan, que lo logró en 2023.

Viene de quedarse por fuera del Salón de la Fama del Rock

Esta no es la primera vez que la artista figura entre los aspirantes a un reconocimiento de esta magnitud. En abril de este año, Shakira quedó por fuera de la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll, pese a liderar buena parte de la votación popular con más de 700.000 votos, un resultado que la ubicó en el cuarto lugar, por encima de bandas como Oasis, Iron Maiden y The Black Crowes.

En esa ocasión, la candidatura de la barranquillera generó una intensa campaña de apoyo que incluyó a figuras de la industria como Nile Rodgers y a celebridades como Eva Longoria y Jessica Alba. La artista cumplía con el requisito de elegibilidad gracias a «Pies Descalzos», su álbum de 1995, que ya supera los 25 años de publicado.

Sin embargo, la votación del público era solo uno de los factores de decisión: la organización, con sede en Cleveland, también incorpora el criterio de un comité de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria. Ese proceso derivó en la elección de Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Joy Division/New Order, Sade, Iron Maiden, Billy Idol y Luther Vandross como integrantes de la clase 2026, cuya ceremonia de inducción está prevista para el 14 de noviembre en Los Ángeles.

Tras conocerse aquel resultado, la cantante agradeció el respaldo de sus seguidores a través de sus redes sociales. «24 clubes de fans, 14 países!! Nunca olvidaré cuánto han hecho por mí», escribió en sus historias de Instagram, donde también celebró que «el rock también habla español». Junto a ella tampoco lograron el ingreso otros nominados como Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill y P!nk, esta última presente ahora en la lista de candidatas al Songwriters Hall of Fame 2027.

Con esta nueva nominación, los seguidores de la artista colombiana ya comenzaron a moverse en redes sociales para impulsar su nombre, aunque en esta ocasión la decisión no depende del voto del público, sino de los miembros votantes de la organización neoyorquina.

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