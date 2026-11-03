Resumen: Versiones de medios internacionales señalaron un presunto quebranto de salud de William Mebarak, papá de Shakira, e incluso hablaron de hospitalización en Barranquilla. Sin embargo, una fuente cercana a la cantante confirmó a La FM que el hombre de 95 años está en su casa, acompañado de su familia y con sus tratamientos habituales. Semana ratificó la información con fuentes cercanas. No hay pronunciamiento oficial de la familia.

Preocupación por la salud del papá de Shakira: ¿qué se sabe de William Mebarak?

La salud de William Mebarak, papá de Shakira, volvió a acaparar la atención este lunes festivo en Colombia, luego de que circularan versiones sobre un presunto quebranto médico del hombre de 95 años.

De acuerdo con medios internacionales como Telemundo y Prensa Libre, el padre de la artista barranquillera habría presentado una nueva complicación de salud que habría requerido su traslado a un centro asistencial en Barranquilla, su ciudad natal.

Por su parte, Univisión señaló que la cantante habría llegado el lunes 2 de noviembre al edificio donde viven sus papás, ubicado en el barrio Country de la capital del Atlántico. Según ese medio, el desplazamiento se habría realizado en dos camionetas acompañadas por escoltas motorizados de la Policía.

Otras versiones que circularon en redes y medios apuntaban incluso a que el señor Mebarak se encontraba en una unidad de cuidados intensivos, aunque este dato tampoco ha sido confirmado oficialmente por la familia.

¿Está hospitalizado el papá de Shakira?

Pese a las versiones que generaron preocupación entre los seguidores de la artista, una persona cercana al entorno de Shakira le confirmó a La FM que el padre de la cantante no está hospitalizado y que permanece en su residencia, acompañado de sus familiares.

“Esta es un tema íntimo y de la familia, no está hospitalizado, él está en casa con su familia”, manifestó la fuente a ese medio.

La misma persona, que aclaró que no está autorizada para hablar oficialmente sobre el tema y pidió prudencia frente a las versiones que han circulado, añadió: “Lo único que yo te puedo decir es que William está en su casa con sus tratamientos normales, a propósito de su situación de salud”.

La fuente explicó que decidió atender la llamada por la relación de confianza con La FM y pidió respeto por la intimidad de la familia de la artista, que históricamente ha manejado con reserva los asuntos de su vida privada cada vez que llega a su ciudad natal.

En la misma línea, Semana consultó con fuentes cercanas a la familia, que informaron que el papá de la intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’ se encuentra en casa, con sus respectivos cuidados de rutina. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de Shakira ni de sus familiares sobre las versiones que circularon este lunes.

Los antecedentes de salud de William Mebarak

La salud del padre de la artista ha atravesado varios episodios delicados en los últimos años, lo que explica la atención que genera cualquier versión sobre su estado.

En 2024, fue ingresado a cuidados intensivos debido a una neumonía de gravedad y permaneció bajo supervisión médica durante varios días antes de recibir el alta. Ese mismo año también enfrentó un diagnóstico de hidrocefalia, condición por la que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en el cerebro.

Posteriormente, en mayo de 2026, volvió a ser hospitalizado tras presentar un episodio isquémico, relacionado con una reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Desde entonces, su evolución médica se ha manejado con reserva por parte de la familia.

¿Quién es William Mebarak?

William Mebarak Chadid, de 95 años, es escritor y padre de ocho hijos, entre ellos Shakira. Nació en Nueva York, de ascendencia libanesa, y desde muy pequeño se radicó en Barranquilla, ciudad en la que vive actualmente.

En 2011 publicó el libro ‘Al viento y al azar’, una obra inspirada en la historia de su familia y en la relación con su hija, con quien siempre ha tenido un vínculo muy cercano. De hecho, la propia cantante ha hablado en varias ocasiones de lo importante que es su papá en su vida y en su carrera.

Por ahora, la información conocida apunta a que William Mebarak permanece en su residencia, acompañado de sus seres queridos y bajo sus tratamientos habituales, mientras se espera un eventual pronunciamiento oficial de la familia.

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