Resumen: Live Nation España confirmó que estrellas como Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en su multitudinario concierto del 12 de octubre en Madrid. Entradas ya están a la venta.

¡«Clara . . . mente» el último será épico! Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín se unen al histórico concierto 12 de Shakira en Madrid

Minuto30.com .- El último de los conciertos de Shakira en Madrid promete convertirse en el evento musical del año. A través de sus redes sociales oficiales, la productora de eventos Live Nation España soltó una auténtica ‘bomba’ para los fanáticos de la barranquillera: un cartel de invitados de lujo que la acompañarán en lo que han catalogado como un «cierre histórico a la altura de una reina».

De acuerdo con el anuncio, el exitoso productor argentino Bizarrap, con quien Shakira rompió todos los récords globales gracias a la Music Sessions #53, se sumará a este «último baile» programado para el próximo 12 de octubre en Madrid.

Un desfile de estrellas y «muchas más sorpresas»

La presencia del DJ argentino no será el único plato fuerte de la velada. Live Nation confirmó que la tarima madrileña también vibrará con la cuota urbana del colombiano Maluma y el ritmo caribeño de Beéle. A ellos se unirá el reconocido cantautor español Dani Martín, consolidando una mezcla de géneros y generaciones musicales en un solo escenario.

Por si fuera poco, la organización ha dejado la puerta abierta a la expectativa asegurando que habrá «muchas más sorpresas» a lo largo de la noche, lo que ha desatado una ola de especulaciones entre los seguidores sobre qué otros artistas de talla mundial podrían aparecer de imprevisto en la capital española.

Entradas a la venta para una noche «épica»

Haciendo un ingenioso guiño a una de las frases más virales del repertorio reciente de la artista, la productora sentenció en su publicación: ¡CLARAMENTE SERÁ ÉPICO!

Para los miles de fanáticos que no quieren perderse esta histórica despedida llena de amigos en el marco de la gira vinculada a su era Las Mujeres Ya No Lloran, la boletería oficial ya se encuentra habilitada al público.

Los interesados pueden adquirir sus entradas directamente a través de la página web de Live Nation España. La recomendación es asegurar los cupos rápidamente, pues con este anuncio de invitados especiales, se proyecta un inminente sold out.