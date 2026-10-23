¡Sencia, a responder! IDRD anuncia proceso sancionatorio por la gramilla de El Campín

Resumen: El IDRD anunció un procedimiento sancionatorio contra Sencia por presunto incumplimiento contractual en El Campín. La empresa fue citada a audiencia el 29 de octubre a las 9:00 a. m.; podría enfrentar una multa, todavía no impuesta. Continúan los controles a la gramilla ante el concierto del 31 de octubre.

Minuto30.com .- El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció este viernes 23 de octubre un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio Nemesio Camacho El Campín, para establecer si hubo un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El nuevo paso se produce en medio del seguimiento a las condiciones de la gramilla y a la disponibilidad del escenario para el fútbol profesional.

La entidad citó a la empresa a una audiencia pública el próximo jueves 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana. Allí, el concesionario podrá presentar sus descargos y ejercer sus derechos de defensa y contradicción, dentro del trámite previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El anuncio no equivale a una sanción ya impuesta. El procedimiento podría dar lugar a una multa, pero primero debe establecerse la existencia del presunto incumplimiento y cumplirse la actuación correspondiente. En su comunicación, el Instituto no informó una decisión definitiva sobre responsabilidades ni fijó el valor de una eventual sanción.

Un informe de la interventoría sustenta el procedimiento

Según el IDRD, la decisión se fundamenta en un informe de presunto incumplimiento remitido por la interventoría del contrato de concesión. Ese documento sirve de base para la actuación administrativa y se suma a las medidas de seguimiento y control que la entidad ha adelantado sobre la Asociación Público Privada (APP) de El Campín.

El objetivo señalado por el Instituto es exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas en la concesión. Por eso, el caso debe distinguirse de los trabajos materiales de recuperación del terreno: mientras Sencia tiene a su cargo la administración, operación y mantenimiento del estadio, el IDRD ejerce sus competencias de vigilancia y control contractual a través de la interventoría.

La audiencia será el espacio para que la empresa responda a los señalamientos dentro del procedimiento. La comunicación oficial mantiene el carácter presunto del incumplimiento, por lo que el desarrollo del trámite y la valoración de los soportes serán determinantes para las decisiones que correspondan.

El antecedente de las medidas anunciadas el 14 de octubre

El Instituto explicó que esta actuación da continuidad a las medidas informadas el pasado 14 de octubre. En esa fecha, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, se anunció la evaluación de posibles incumplimientos contractuales asociados con las condiciones de la gramilla del escenario bogotano.

La discusión sobre el césped ha tenido distintos capítulos. Como contó Minuto30, el concejal Juan David Quintero denunció que un empleado ingresó a reparar un sector del terreno durante el partido entre Santa Fe y Jaguares. Ese episodio se conoció cuando la cancha ya estaba bajo observación y existían exigencias institucionales para protegerla.

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Controles antes, durante y después del concierto

En paralelo al procedimiento sancionatorio, el IDRD recordó que el 20 de octubre reforzó las exigencias de seguimiento a la interventoría ante el concierto previsto para el próximo 31 de octubre. La intención es verificar las condiciones del estadio antes, durante y después del evento, sin dejar de lado las obligaciones de protección del campo.

Ese control incluye las medidas de recuperación y contingencia que debe implementar el concesionario. El anuncio de este viernes no comunica una cancelación del espectáculo ni una nueva fecha para su realización: se concentra en el procedimiento contractual y en las exigencias técnicas para preservar el escenario deportivo.

El Instituto reiteró que el fútbol es la prioridad de El Campín. Bajo ese criterio, aseguró que mantendrá el seguimiento técnico y contractual para proteger la seguridad de los futbolistas y garantizar condiciones adecuadas para los encuentros. La audiencia del 29 de octubre será el siguiente paso del trámite anunciado contra Sencia, sin anticipar una sanción que aún debe definirse.

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Comunicado IDRD