¡Insólito en El Campín! Concejal denuncia reparación de grama en pleno partido de Santa Fe

Resumen: El concejal de Bogotá Juan David Quintero denunció que un empleado de Sencia ingresó a reparar la grama durante Santa Fe-Jaguares en El Campín. El hecho reabre las dudas sobre el césped, mientras el IDRD exige protección y seguimiento ante el concierto del 31 de octubre.

Minuto30.com .- El concejal de Bogotá Juan David Quintero denunció que un empleado de Sencia ingresó al terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín para reparar la grama durante el partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba. Según la denuncia, el trabajador, vestido con una chaqueta azul, atendió un sector de la cancha en medio del compromiso, en una nueva escena que puso la atención sobre las condiciones del césped del principal escenario del fútbol bogotano.

La escena se conoció en la noche del miércoles 21 de octubre, cuando el equipo cardenal recibió al conjunto cordobés por un compromiso pendiente de la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro había sido aplazado precisamente por los problemas de la superficie del escenario bogotano, que en los últimos días ha concentrado reclamos de los aficionados y medidas de seguimiento de las autoridades distritales.

En la captura del video que circula en redes se observa al trabajador en el campo y, en un recuadro de detalle, un fragmento de grama levantado. La escena ocurre en un momento en el que el estadio continúa bajo observación por las condiciones que debe ofrecer para el fútbol profesional, después de las labores de recuperación y del regreso de los partidos.

Un regreso al fútbol marcado por los aplazamientos

El duelo entre Santa Fe y Jaguares formó parte de la reprogramación que anunció la Dimayor tras las dificultades del terreno. La nueva agenda también incluyó el partido de Millonarios frente a Once Caldas y el compromiso del conjunto embajador contra Jaguares, todos en el mismo escenario de la capital.

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Antes de ese retorno, una inspección con participación de delegados de Millonarios, la Dimayor y Sencia había revisado las condiciones del campo. En la información divulgada sobre esa visita se reportaron mediciones de humedad y se anunció que el cuerpo arbitral realizaría los controles reglamentarios antes del encuentro de Millonarios y Jaguares.

Por eso, las nuevas imágenes adquieren relevancia dentro de una discusión que no comenzó con el partido de Santa Fe. El estado de la gramilla ya había modificado el calendario y obligado a los clubes y a los organizadores a buscar nuevas fechas para disputar los encuentros pendientes del campeonato.

El IDRD exige protección y planes de contingencia

La preocupación por la cancha también tiene un frente institucional. El 20 de octubre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte informó que solicitó reforzar el seguimiento técnico, operativo, jurídico y financiero a la concesión con Sencia, ante el concierto previsto para el 31 de octubre de 2026.

La entidad pidió a la interventoría revisar los riesgos asociados al montaje de estructuras, el cubrimiento del césped, el tránsito del público y el desmontaje. Estos controles deben considerar las posibles afectaciones sobre la gramilla, la iluminación y las demás condiciones necesarias para que los partidos posteriores puedan desarrollarse.

Entre los requerimientos están un plan detallado de montaje, operación y desmontaje, un programa de recuperación del césped y medidas de contingencia. Esos documentos deben precisar recursos, personal, insumos y tiempos de respuesta ante cualquier afectación, además de establecer cuándo estará disponible nuevamente el escenario para el fútbol.

Inspecciones antes y después de los espectáculos

El seguimiento anunciado no se limita a la preparación del concierto. El IDRD dispuso que la interventoría documente las condiciones del estadio antes del montaje, acompañe las actividades durante el evento y haga una inspección dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del desmontaje.

Los resultados deberán registrarse en un informe técnico con fotografías y con la identificación de posibles incumplimientos, si los hubiera. La entidad recordó que, aunque la alianza público-privada permite conciertos y otros espectáculos, esos usos no pueden comprometer la disponibilidad del estadio ni las condiciones que requiere la práctica deportiva.

Con ese antecedente, la captura difundida durante el compromiso cardenal mantiene la atención sobre El Campín. Más allá del resultado del partido, la recuperación y la conservación del terreno continúan siendo asuntos centrales para los equipos bogotanos y sus aficionados.

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