Resumen: Como parte de los protocolos reglamentarios de la DIMAYOR, este sábado se llevará a cabo una nueva inspección sobre el gramado

La grama de El Campín está lista: inspección técnica avala el partido entre Millonarios y Jaguares

Minuto30.com .- En las últimas horas, representantes de Millonarios FC, la Dimayor y Sencia verificaron el estado del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras mediciones de humedad que alcanzaron el 50%, las autoridades confirmaron que la grama presenta condiciones aptas para el desarrollo del encuentro deportivo.

Luz verde para el fútbol en Bogotá

El ecosistema urbano de fútbol, cultura y entretenimiento de la capital, Sencia, confirmó que la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín se encuentra en condiciones óptimas para acoger el esperado partido entre Millonarios FC y Jaguares de Córdoba. La determinación se dio a conocer este viernes 16 de octubre de 2026, luego de una rigurosa visita de inspección técnica al escenario deportivo.

En la revisión participaron delegados oficiales de Millonarios FC, representantes de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR) y el equipo técnico de Sencia, entidad encargada de operar el complejo deportivo. El objetivo principal de la jornada fue evaluar el progreso en la recuperación del engramado y verificar que los parámetros de rendimiento y seguridad cumplan con los estándares exigidos para el balompié profesional.

Resultados de las mediciones de humedad en el terreno de juego

Durante la diligencia técnica se constató una evolución altamente favorable en la recuperación del césped. Para garantizar un comportamiento adecuado del balón y la protección física de los futbolistas, los expertos realizaron lecturas de humedad en diferentes zonas estratégicas del campo de juego.

Los datos oficiales reportados tras la toma de muestras arrojaron los siguientes valores:

Centro de la cancha: 50 % de humedad.

Sector oriental: 50 % de humedad.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Sector occidental: 50 % de humedad.

Medición superficial en el sector occidental: 30 % de humedad.

De acuerdo con los técnicos evaluadores, estos porcentajes registran niveles adecuados de drenaje y firmeza, asegurando que el piso soporte la exigencia física del partido sin poner en riesgo el espectáculo ni la integridad de los deportistas.

Próximos pasos y protocolo arbitral antes del compromiso

Con la confirmación del partido por parte de las entidades organizadoras, las autoridades viales y deportivas mantendrán un esquema continuo de monitoreo y seguimiento sobre la superficie de juego hasta la hora del pitazo inicial.

Como parte de los protocolos reglamentarios de la DIMAYOR, este sábado se llevará a cabo una nueva inspección sobre el gramado, la cual estará a cargo del comisario de campo designado y el cuerpo arbitral de la contienda. Durante este último control se ratificará el estado del terreno conforme a las normativas de la competición.

Finalmente, Sencia y las instituciones participantes reiteraron su compromiso de mantener una coordinación interinstitucional permanente e informar oportunamente a la hinchada embajadora y a la ciudadanía en general sobre cualquier novedad en torno al estado del escenario deportivo.