¡Sellados en Chapinero! Cierran locales donde menores de edad bebían licor en plena rumba de Halloween

Resumen: Autoridades de Bogotá sellaron locales en Chapinero durante los controles de Halloween: encontraron a una menor de 17 años y a un menor de 15 años bebiendo licor, además de botellas vencidas y un parqueadero sin documentos. Los cierres van de cuatro a seis días y la ley prohíbe vender licor a menores.

Un fin de semana de disfraces, rumba y puente festivo terminó con locales sellados en Chapinero. Autoridades de Bogotá realizaron operativos en bares y establecimientos de la localidad y encontraron menores de edad consumiendo licor, además de productos vencidos y negocios sin papeles al día.

Los controles hicieron parte del refuerzo de seguridad que el Distrito desplegó por las celebraciones de Halloween y por el puente festivo del 1 de noviembre. Los equipos recorrieron tres puntos de la ciudad: el sector universitario de la calle 45, el parque Sucre, más conocido como parque de Los Hippies, y la zona de Héroes.

Una menor de 17 años, en una mesa con botellas

El primer operativo se hizo en la calle 41 con carrera Séptima. Allí los funcionarios entraron a un establecimiento de consumo de licor y pidieron los documentos de identidad de los clientes. En una de las mesas encontraron a una joven con otras personas y varias botellas de alcohol. Al revisar su documento confirmaron que tenía 17 años.

Con ese hallazgo se activó el proceso de restablecimiento de derechos y la menor fue entregada a un familiar adulto. El oficial a cargo también levantó el acta de cierre y suspensión de la actividad comercial del local, por incumplir el artículo 38 de la Ley 1801, el Código de Policía, que prohíbe vender licor a menores de edad.

Granizados con licor en el parque de Los Hippies

Los controles siguieron en el parque Sucre, donde hay dos sitios que venden granizados con licor, cócteles y otras bebidas similares. Según las autoridades, la llegada simultánea de los grupos de inspección evitó que los establecimientos cerraran antes de tiempo para esquivar la revisión.

En uno de esos puntos verificaron los documentos y encontraron a un menor de 15 años que, al parecer, estaba tomando bebidas con alcohol en compañía de adultos. Los dueños del local aseguraron que aplicaban las medidas para vender licor solo a mayores, pero la inspección mostró que esos protocolos no se cumplieron. La Policía de Bogotá suspendió de forma temporal el local ubicado frente al parque y al menor se le restablecieron sus derechos.

Licor vencido y un parqueadero sin documentos

En la zona de Héroes y el Lago, los operativos dejaron otros dos cierres. El primero fue un establecimiento donde había botellas de licor con fecha de vencimiento caducada. Por ese hallazgo, y con base en el artículo 94, numeral 5, de la Ley 1801, se ordenó una clausura preventiva de cuatro días.

El segundo fue un parqueadero que no tenía los documentos necesarios para operar. Por eso se decretó su suspensión durante seis días.

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Quiénes participaron y qué dicen las autoridades

En las inspecciones participaron la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Personería de Bogotá, la Alcaldía Local de Chapinero, la Policía de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

La Secretaría de Seguridad resumió el mensaje en su cuenta de X con una frase clara: «Con la protección de los menores no se negocia». Allí también informó que se suspendieron establecimientos en Chapinero donde se encontraron menores bebiendo alcohol, en el marco de los controles reforzados en entornos universitarios durante Halloween.

Las autoridades recordaron que vender productos con licor a menores de edad está prohibido y puede costar multas de hasta 759.200 pesos, además de la suspensión de la actividad económica del negocio. Este tipo de operativos se intensificaron de cara a los festejos del fin de semana y del puente festivo, con el fin de cerrarle espacios a las irregularidades que afecten la tranquilidad y la convivencia en la capital.

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Cómo denunciar

El Distrito pidió a los ciudadanos reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o que pueda ser delito a través de la Línea de Emergencias 123. Según las autoridades, las denuncias son clave para lograr sanciones o procesos investigativos que ayuden a combatir el crimen en la ciudad.

Para los dueños de bares, discotecas y locales de venta de licor, el mensaje es directo: pedir documento a los clientes no es un trámite opcional. Si un menor de edad es sorprendido bebiendo en el sitio, el local puede quedar sellado, con pérdidas económicas, sin importar que el establecimiento diga tener protocolos de control. Y para los padres, el llamado es a saber dónde están sus hijos durante las fechas de mayor rumba, como los festivos y las celebraciones de fin de mes.