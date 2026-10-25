¡Alerta en Kennedy! Revisan nueve bares, decomisan 160 productos vencidos y dos personas terminaron en el CAI

Resumen: Autoridades de Kennedy y la Policía inspeccionaron nueve bares en los barrios Britalia y El Carmelo, en dos operativos de control. Incautaron 160 productos vencidos, entre bebidas alcohólicas y gaseosas, y trasladaron al CAI de Britalia a dos personas que intentaron agredir a funcionarios de la Alcaldía Local.

Nueve bares de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, pasaron por la lupa de las autoridades. En dos operativos de control realizados en los barrios Britalia y El Carmelo, funcionarios de la Alcaldía Local y uniformados de la Policía Nacional incautaron 160 productos vencidos, entre bebidas alcohólicas y gaseosas,.

Las jornadas se desarrollaron en la UPZ Gran Britalia y hacen parte de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que la Alcaldía Local de Kennedy adelanta junto con la Policía para reforzar la seguridad y la convivencia en los sitios abiertos al público.

Qué buscaban los operativos en los bares

Según la información oficial, el objetivo de los controles fue verificar que los negocios tuvieran al día la documentación legal para funcionar y prevenir el consumo irresponsable de bebidas embriagantes. En esa revisión, los equipos inspeccionaron uno a uno los nueve establecimientos y encontraron los productos con la fecha de vencimiento cumplida, que fueron retirados del lugar.

El hallazgo es relevante por una razón sencilla: una bebida vencida que se sirve a un cliente puede afectar su salud. Por eso, los controles no se limitan a revisar permisos y horarios, sino que también miran qué se vende y en qué condiciones llega a la mesa de quienes salen a divertirse.

Aunque el balance habla de nueve bares revisados en dos jornadas, las autoridades insistieron en que se trata de un trabajo permanente y no de una acción aislada. La idea, explicaron, es mantener la presencia institucional para que los comerciantes cumplan las normas.

Dos personas trasladadas al CAI de Britalia

Los operativos no transcurrieron con total tranquilidad. Durante las jornadas, la Policía tuvo que trasladar al CAI de Britalia a dos personas, un hombre y una mujer, que intentaron agredir a funcionarios de la Alcaldía. De acuerdo con el reporte, ambos obstruyeron el procedimiento de las autoridades mientras se adelantaban las inspecciones.

Los agentes intervinieron para proteger al personal que realizaba los controles y llevaron a los dos ciudadanos a la unidad policial cercana. Hasta el momento, la información oficial no detalla qué ocurrió después con ellos ni si enfrentan algún proceso.

Esto le podría interesar:

https://www.minuto30.com/golpe-a-la-ilegalidad-suspenden-bar-en-kennedy-tras-encontrar-a-20-menores-de-edad-drogas-y-armas/1678329/

Lo que dijo la Alcaldía Local

El alcalde local (e) de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, aseguró que la administración seguirá con los controles: «Nuestro compromiso es trabajar por una Kennedy más segura, organizada y donde se respeten las normas y los derechos de todos», afirmó el funcionario.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Prieto Tristancho añadió que, por instrucción de la Administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, no van a bajar la guardia frente a las situaciones que ponen en riesgo la salud, la tranquilidad y la convivencia de los ciudadanos. También dijo que continuarán fortaleciendo el trabajo articulado con la Policía y con otras entidades, y que promoverán la corresponsabilidad de comerciantes y ciudadanos, porque, según sus palabras, la seguridad y la convivencia se construyen entre todos.

Más controles a bares en Bogotá

Los operativos en Kennedy se suman a otras intervenciones que se han visto en la capital en los últimos meses para revisar el funcionamiento de bares y establecimientos nocturnos, desde cierres por incumplir las normas hasta controles a negocios que operan sin cumplir los requisitos.

Esto le podría interesar:

https://www.minuto30.com/club-privado-o-bar-clandestino-bogota-intensifica-operativos-contra-negocios-que-evaden-la-norma/1711455/

Para los dueños de bares, el mensaje de la Alcaldía es claro: tener los papeles en regla, revisar las fechas de vencimiento de todo lo que ofrecen y evitar el consumo irresponsable de licor dentro de sus locales. Para los clientes, el llamado es a fijarse en lo que consumen y a reportar cualquier irregularidad.

Cómo denunciar

Las autoridades recordaron que cualquier hecho contrario a la convivencia o que pueda ser un delito se debe reportar a través de la Línea de Emergencias 123. Según explicaron, la denuncia ciudadana es clave para que se puedan adelantar sanciones o procesos investigativos que ayuden en la lucha contra el crimen y a que Bogotá camine más segura.

La Alcaldía Local de Kennedy reiteró que continuará con acciones coordinadas junto con la Policía Nacional para garantizar la seguridad y la salud, fortalecer la convivencia ciudadana y mantener el orden en el territorio.

Fuente: Alcaldía Local de Kennedy, vía Bogota.gov.co.