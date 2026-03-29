Resumen: La Alcaldía de Ciudad Bolívar realizó operativos en varios barrios que terminaron con el cierre temporal de dos bares por incumplir normas de convivencia. La intervención se dio tras denuncias ciudadanas y evidenció irregularidades que afectaban el orden y la tranquilidad en el sector.

¡Cayeron por desordenados! Cierran bares en Ciudad Bolívar por extender la rumba al espacio público

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar adelantó una nueva jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en varios establecimientos nocturnos, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de las normas y la convivencia ciudadana en esta zona del sur de Bogotá.

El operativo se desarrolló en barrios como Perdomo, Candelaria Verona, Coruña, Arborizadora Baja y Villas de Bolívar, donde se inspeccionaron locales dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Como resultado, dos bares fueron sancionados con la suspensión temporal de su actividad comercial, luego de evidenciarse irregularidades relacionadas con el uso indebido del espacio público.

De acuerdo con las autoridades, estos establecimientos estaban permitiendo que sus clientes consumieran licor en la vía pública, extendiendo su actividad más allá de lo permitido. Esta situación, además de generar molestias en la comunidad, derivó en la imposición de medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La intervención se llevó a cabo tras múltiples denuncias de residentes del sector, quienes alertaron sobre problemáticas recurrentes como altos niveles de ruido, consumo de alcohol y tabaco en el espacio público, así como comportamientos inadecuados como la realización de necesidades fisiológicas en la calle.

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Durante la jornada, las autoridades verificaron distintos aspectos clave para el funcionamiento legal de estos establecimientos, entre ellos condiciones sanitarias, documentación en regla, uso del suelo, control del ruido e insonorización, además del cumplimiento de horarios establecidos.

Los dos locales que incumplieron la normativa fueron cerrados por un periodo de tres días, tras comprobarse faltas asociadas al artículo 87 de la Ley 1801 de 2016. Estas medidas buscan frenar conductas que afectan la tranquilidad y seguridad de los habitantes del sector.

Estas acciones no solo buscan sancionar, sino también promover el cumplimiento de las normas y garantizar entornos más seguros para la comunidad.