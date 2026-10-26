Resumen: El boxeo colombiano ganó seis medallas, dos de plata y cuatro de bronce, en el Panamericano Élite de Puebla y clasificó a seis pugilistas a los Juegos Panamericanos Lima 2027; Camila Camilo y Juan Patiño cayeron en las finales ante rivales de Estados Unidos

Seis medallas y seis cupos a Lima 2027: gran cierre del boxeo colombiano en el Panamericano de Puebla

El boxeo colombiano cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo, que se disputó durante nueve días en Puebla, México: la delegación nacional obtuvo seis medallas y, con ellas, seis cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Así lo informó el Ministerio del Deporte, que destacó el desempeño de un equipo conformado por 14 pugilistas, siete hombres y siete mujeres, que llegaron a la cita mexicana con el objetivo de asegurar, en el primer evento clasificatorio del ciclo, uno de los cupos que el certamen entregaba a quienes avanzaran hasta las semifinales de cada categoría.

La meta la cumplieron seis colombianos, que subieron al podio y sacaron su billete a la cita panamericana del próximo año:

Camila Camilo – 60 kilogramos

– 60 kilogramos Deyaneira Casa – 70 kilogramos

– 70 kilogramos Luisa Montiel – 75 kilogramos

– 75 kilogramos Alexander Rangel – 70 kilogramos

– 70 kilogramos Jhojan Caicedo – 90 kilogramos

– 90 kilogramos Juan Patiño – Más de 90 kilogramos

Imagen: Ministerio del Deporte

El certamen de Puebla fue el primer clasificatorio del ciclo hacia los Juegos Panamericanos y reunió a los mejores exponentes del continente, por lo que cada combate se peleó con la presión de que solo el paso a semifinales garantizaba el cupo.

Dos finales ante Estados Unidos

De los seis medallistas, dos superaron las semifinales y pelearon por el oro. En la categoría de los 60 kilogramos, Camila Camilo se midió a la estadounidense Jajaira González en un combate cerrado que se definió en tres asaltos.

El primer round quedó en manos de la norteamericana por decisión unánime. En el segundo, la colombiana cambió la actitud y convenció a dos de los jueces, pero el marcador global siguió inclinándose a favor de González. Camila volvió al ataque en el tercer asalto y se lo llevó, aunque la diferencia construida en los rounds iniciales terminó dejando el oro en manos de la estadounidense y la medalla de plata en el cuello de la colombiana.

En la categoría de más de 90 kilogramos, Juan Patiño, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Juegos Suramericanos, disputó la final frente a Gilbert Kabamba, también de Estados Unidos. El combate se resolvió por decisión unánime a favor del norteamericano, por lo que el peso completo colombiano se quedó con la medalla de plata.

Deyaneira Casa, Luisa Montiel, Alexander Rangel y Jhojan Caicedo, por su parte, se colgaron el bronce al haber llegado hasta la instancia de semifinales, en un torneo en el que Colombia tuvo un representante en cada una de las categorías olímpicas.

Equidad en la delegación

El Ministerio del Deporte resaltó que la equidad fue una de las señas de identidad de la expedición: la delegación estuvo integrada en partes iguales por hombres y mujeres, siete por rama, en línea con la política del Gobierno Nacional de garantizar la paridad en el deporte de alto rendimiento.

El balance deja al boxeo nacional con seis de sus 14 representantes ya clasificados a Lima 2027 desde el primer clasificatorio del ciclo olímpico, una base importante para la conformación del equipo que buscará medallas en los próximos Juegos Panamericanos.

Los clasificados llegarán a la cita peruana con el respaldo de haber superado uno de los filtros más exigentes del continente: un torneo de nueve días en el que cada pelea valía un cupo y en el que Colombia confirmó que su boxeo élite sigue siendo potencia en el ring panamericano.

Con las dos platas y los cuatro bronces, Colombia se fue de Puebla con medio equipo clasificado y con la certeza de que el trabajo formativo de los últimos años rinde frutos en la élite continental.

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