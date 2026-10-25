Resumen: Colombia cerró el Mundial de Gimnasia de Róterdam con su mejor participación histórica. Camilo Vera y Ángel Barajas cayeron en la final de barra fija y no subieron al podio.

Colombia cerró en Róterdam su mejor Mundial de gimnasia: Vera y Barajas cayeron en la final de barra fija

Colombia se despidió del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam con la mejor participación de su historia. Este domingo 25 de octubre, el último día de competencia, dos colombianos disputaron la final de barra fija, y el Ministerio del Deporte resumió el balance con un mensaje: «Un paso firme rumbo a Los Ángeles 2028».

Según la entidad, la delegación cerró con la primera final por equipos de su historia, con Ángel Barajas quinto del mundo en el all-around y con dos gimnastas en la definición de barra fija.

La final de barra fija: dos caídas y sin medalla

En la última jornada, Camilo Vera y Ángel Barajas llegaron entre los ocho mejores especialistas del mundo en barra fija. Vera fue el primero en competir y perdió el control durante su rutina, con una caída sobre la colchoneta. Barajas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, intentó una maniobra en la que debía soltarse de la barra y volver a sujetarla, pero también cayó.

Ambos terminaron con 13,333 puntos: Vera en la sexta posición y Barajas en la séptima. Vera sumó 5,600 en dificultad y 7,733 en ejecución, mientras que Barajas tuvo 6,600 en dificultad y 6,733 en ejecución.

El título mundial fue para Tang Chia-Hung, de China Taipéi, con 14,966 puntos. La medalla de plata fue para el japonés Shinnosuke Oka y el bronce para el ruso Sergei Naidin, ambos con 14,800.

Una semana para la historia

La final de barra fija cerró una semana en la que Colombia superó varias marcas. El martes 20 de octubre, la selección masculina disputó por primera vez una final por equipos en un Mundial de gimnasia artística y terminó octava, con 240,093 puntos. En ese aparato, el equipo registró la tercera mejor puntuación de la final, con 41,599, y Barajas obtuvo 14,900, la nota individual más alta de la prueba durante esa jornada.

El equipo estuvo integrado por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía, Jorman Álvarez, Yan Zabala y Juan Felipe Ramos. En la rama femenina, Ginna Escobar fue la única representante colombiana: compitió en los cuatro aparatos y sumó 48,266 puntos. En total, la delegación estuvo conformada por siete gimnastas: seis hombres y una mujer, una cifra que ayuda a dimensionar el tamaño del logro alcanzado en Países Bajos.

El jueves 22 de octubre llegó otro hito individual. Barajas terminó quinto en la final del all-around con 83,232 puntos, la mejor ubicación de un colombiano en esta prueba en un Mundial. Con ese resultado superó el sexto lugar que había conseguido en el Mundial de Yakarta de 2025. El título fue para el japonés Daiki Hashimoto, con 85,998 puntos, y Camilo Vera ocupó el puesto 24 con 73,899.

Lo que viene: el camino a Los Ángeles 2028

El balance que hace el Gobierno Nacional apunta a lo que viene. Con una final por equipos, un quinto lugar en el all-around y dos finalistas en barra fija, la gimnasia colombiana llega al nuevo ciclo olímpico con resultados que no tenía antes en un Mundial.

Las caídas de este domingo dejaron a Vera y a Barajas sin la opción de subir al podio en barra fija, el aparato en el que Barajas se había destacado en la final por equipos. Aun así, y a pesar de que la medalla se les escapó en la última jornada, el cierre de Róterdam deja a Colombia con un grupo de gimnastas que ya demostró que puede competir entre los mejores del mundo y que ahora mira hacia Los Ángeles 2028.

Foto: MinDeporte.

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