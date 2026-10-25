Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Fotos

Emanuel Otálvaro, de 16 años, se colgó el bronce en el Panamericano de tenis de mesa en Lima

Emanuel Otálvaro, de 16 años, logró el bronce en su primer Panamericano de tenis de mesa, en Lima. El Gobierno reconoció su esfuerzo por llevar el tricolor.

Publicado por: SoloDuque

Emanuel Otálvaro, de 16 años, se colgó el bronce en el Panamericano de tenis de mesa en Lima
Emanuel Otálvaro, de 16 años, se colgó el bronce en el Panamericano de tenis de mesa en Lima

Resumen: Emanuel Otálvaro, de 16 años, ganó la medalla de bronce en su primer Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa en Lima, y el Ministerio del Deporte resaltó su esfuerzo.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

El tenis de mesa colombiano tiene un nuevo nombre propio en el continente. Emanuel Otálvaro, con apenas 16 años, subió al podio en su primer Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se disputó en Lima, Perú, y se quedó con la medalla de bronce en la prueba individual masculina.

Emanuel Otálvaro durante el Panamericano de tenis de mesa en Lima

El logro fue destacado por el Ministerio del Deporte, que resaltó que el joven deportista «escribió su nombre entre los mejores del continente» en su debut en esta competencia. «Desde el Gobierno Nacional resaltamos tu labor y esfuerzo para llevar a lo más alto nuestro tricolor», señaló la entidad.

Un camino sin pausa hasta las semifinales

Otálvaro llegó al cuadro individual como uno de los cuatro hombres de la delegación colombiana. Recibió el pase directo en la primera ronda y debutó con una victoria por 4-1 sobre el guatemalteco Sergio Carrillo. Después se midió con el estadounidense Kanak Jha en los octavos de final y siguió avanzando hasta meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En las semifinales, el joven colombiano enfrentó al brasileño Guilherme Teodoro, quien terminó imponiéndose y avanzó a la gran final. Con ese resultado, Otálvaro cerró su paso por Lima con la medalla de bronce.

La final fue brasileña

El título individual se definió entre dos compatriotas. Hugo Calderano venció a Guilherme Teodoro por 4 sets a 1 y se quedó con su séptimo título panamericano, el sexto consecutivo desde 2021. Teodoro ganó el primer set por 11-9, pero Calderano reaccionó con parciales de 11-2, 11-4, 11-9 y 11-3 para cerrar la final.

Que Otálvaro haya terminado entre los mejores tres del continente, en un torneo en el que se cruzó con jugadores de Estados Unidos y Brasil, confirma la proyección de un deportista que ya venía acumulando resultados internacionales en las categorías juveniles.

El resto de la delegación colombiana

La participación de Colombia en Lima fue en las modalidades individual, dobles y equipos. En el cuadro individual, los otros representantes cayeron en las primeras rondas: Daniel Cruz perdió 4-0 ante el venezolano Carlos Ríos en la primera ronda; Carlos Arcila y Sebastián Bedoya cayeron en la segunda ronda frente a Hugo Calderano y al argentino Horacio Cifuentes, respectivamente, y Ana Isaza, la única mujer en el cuadro individual, fue eliminada por la chilena Paulina Vega.

En los dobles masculinos, Otálvaro formó pareja con Carlos Arcila. La dupla superó 3-0 a los representantes de Guatemala en los octavos de final y se ganó un lugar en los cuartos, donde le correspondía enfrentar a una pareja argentina. En los dobles mixtos, Ana Isaza y Sebastián Bedoya vencieron 3-0 a Guatemala en la primera ronda, pero cayeron 3-0 ante una dupla canadiense en la siguiente.

El equipo masculino, que fue el único representante colombiano en la modalidad por equipos, superó 3-1 a Chile en los octavos de final, pero perdió por el mismo marcador frente a Argentina en los cuartos.

Una trayectoria que viene en ascenso

Aunque este es su primer Panamericano, el nombre de Otálvaro no es nuevo para el público de Minuto30. El joven jugador ya había conquistado el bronce en el WTT Youth Contender de Laos en 2024, fue campeón sub-17 del WTT Youth Contender de Gangneung y campeón en el WTT Youth Contender de Montería en 2025, y después llegó a la final del Tenis de Mesa Bolivariano, donde Colombia aseguró la plata.

Ahora, con un podio en un campeonato de las Américas, el deportista suma un resultado que lo ubica en la conversación continental y le da un nuevo impulso al tenis de mesa nacional.

Podio masculino del Panamericano de tenis de mesa en Lima 2026

Foto: MinDeporte.

Lea también: Emanuel Otálvaro, campeón sub-17 del WTT Youth Contender Gangneung

También te puede interesar: Emanuel Otálvaro en la final de Tenis de Mesa Bolivariano: Colombia asegura la Plata

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

Jamaica se consolida como el destino preferido del Caribe para Latinoamérica de la mano de Wingo y Hoteles Royalton

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.