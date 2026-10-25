Resumen: Emanuel Otálvaro, de 16 años, ganó la medalla de bronce en su primer Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa en Lima, y el Ministerio del Deporte resaltó su esfuerzo.

Emanuel Otálvaro, de 16 años, se colgó el bronce en el Panamericano de tenis de mesa en Lima

El tenis de mesa colombiano tiene un nuevo nombre propio en el continente. Emanuel Otálvaro, con apenas 16 años, subió al podio en su primer Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se disputó en Lima, Perú, y se quedó con la medalla de bronce en la prueba individual masculina.

El logro fue destacado por el Ministerio del Deporte, que resaltó que el joven deportista «escribió su nombre entre los mejores del continente» en su debut en esta competencia. «Desde el Gobierno Nacional resaltamos tu labor y esfuerzo para llevar a lo más alto nuestro tricolor», señaló la entidad.

Un camino sin pausa hasta las semifinales

Otálvaro llegó al cuadro individual como uno de los cuatro hombres de la delegación colombiana. Recibió el pase directo en la primera ronda y debutó con una victoria por 4-1 sobre el guatemalteco Sergio Carrillo. Después se midió con el estadounidense Kanak Jha en los octavos de final y siguió avanzando hasta meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En las semifinales, el joven colombiano enfrentó al brasileño Guilherme Teodoro, quien terminó imponiéndose y avanzó a la gran final. Con ese resultado, Otálvaro cerró su paso por Lima con la medalla de bronce.

La final fue brasileña

El título individual se definió entre dos compatriotas. Hugo Calderano venció a Guilherme Teodoro por 4 sets a 1 y se quedó con su séptimo título panamericano, el sexto consecutivo desde 2021. Teodoro ganó el primer set por 11-9, pero Calderano reaccionó con parciales de 11-2, 11-4, 11-9 y 11-3 para cerrar la final.

Que Otálvaro haya terminado entre los mejores tres del continente, en un torneo en el que se cruzó con jugadores de Estados Unidos y Brasil, confirma la proyección de un deportista que ya venía acumulando resultados internacionales en las categorías juveniles.

El resto de la delegación colombiana

La participación de Colombia en Lima fue en las modalidades individual, dobles y equipos. En el cuadro individual, los otros representantes cayeron en las primeras rondas: Daniel Cruz perdió 4-0 ante el venezolano Carlos Ríos en la primera ronda; Carlos Arcila y Sebastián Bedoya cayeron en la segunda ronda frente a Hugo Calderano y al argentino Horacio Cifuentes, respectivamente, y Ana Isaza, la única mujer en el cuadro individual, fue eliminada por la chilena Paulina Vega.

En los dobles masculinos, Otálvaro formó pareja con Carlos Arcila. La dupla superó 3-0 a los representantes de Guatemala en los octavos de final y se ganó un lugar en los cuartos, donde le correspondía enfrentar a una pareja argentina. En los dobles mixtos, Ana Isaza y Sebastián Bedoya vencieron 3-0 a Guatemala en la primera ronda, pero cayeron 3-0 ante una dupla canadiense en la siguiente.

El equipo masculino, que fue el único representante colombiano en la modalidad por equipos, superó 3-1 a Chile en los octavos de final, pero perdió por el mismo marcador frente a Argentina en los cuartos.

Una trayectoria que viene en ascenso

Aunque este es su primer Panamericano, el nombre de Otálvaro no es nuevo para el público de Minuto30. El joven jugador ya había conquistado el bronce en el WTT Youth Contender de Laos en 2024, fue campeón sub-17 del WTT Youth Contender de Gangneung y campeón en el WTT Youth Contender de Montería en 2025, y después llegó a la final del Tenis de Mesa Bolivariano, donde Colombia aseguró la plata.

Ahora, con un podio en un campeonato de las Américas, el deportista suma un resultado que lo ubica en la conversación continental y le da un nuevo impulso al tenis de mesa nacional.

Foto: MinDeporte.

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