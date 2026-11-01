¡Segunda victoria del año! David Alonso se impuso en el Gran Premio de Malasia de Moto2

Resumen: David Alonso ganó el Gran Premio de Malasia de Moto2 en Sepang, su segunda victoria de 2026. El colombiano superó a su compañero Daniel Holgado en una carrera con calor extremo y un enorme susto final. Ángel Piqueras completó el podio y el Aspar Team celebró un doblete. Alonso quedó cuarto del campeonato con 191 puntos, a tres fechas de cerrar su ciclo en Moto2 antes de saltar a MotoGP en 2027 con LCR Honda.

El piloto colombo-español David Alonso conquistó este domingo 1 de noviembre el Gran Premio de Malasia de Moto2, disputado en el circuito internacional de Sepang, y firmó su segunda victoria de la temporada 2026 en la categoría intermedia del Campeonato Mundial de Motociclismo.

En una jornada corrida bajo condiciones de calor extremo, el colombiano se impuso a su compañero de equipo en el CFMOTO Aspar Team, el español Daniel Holgado, que cruzó la línea de meta a 1,1 segundos. El también español Ángel Piqueras completó el podio, el primero de su carrera en la categoría, para redondear un día soñado para el equipo Aspar, que celebró un doblete en tierras malayas.

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Una carrera de infarto en Sepang

Holgado, que partía desde la pole position, hizo una salida perfecta y se puso al frente en los primeros metros. Alonso reaccionó rápido: superó a Izan Guevara en la primera curva y una vuelta después dejó atrás a Piqueras para colocar a las dos motos del Aspar Team en las primeras posiciones de la carrera.

El primer cambio de líder llegó en la sexta vuelta. En la curva 4, Alonso ejecutó un adelantamiento limpio por el interior sobre su compañero para tomar la punta de la carrera, y para la novena vuelta ya había estirado su ventaja hasta 1,1 segundos. Todo parecía bajo control, pero a falta de poco más de tres giros para el final el colombiano protagonizó un enorme susto cuando la rueda trasera de su moto se movió en el vértice de la curva 14, lo que permitió a Holgado pegarse de nuevo a su estela.

De acuerdo con la nota de prensa de su equipo, recogida por Infobae, Alonso contó que estuvo a punto de sufrir una caída similar a la que tuvo en Alemania y que incluso se activó el airbag de su mono de cuero; cuando el dispositivo se desinfló, volvió a acelerar. El piloto también reveló que antes de la largada comenzó a sangrar por la nariz, algo que le suele ocurrir con los cambios de temperatura, y que el botón de los mapas de potencia no le respondió durante la competencia.

Pese a todos los contratiempos, el colombiano reaccionó a la perfección: volvió a abrir un margen de cuatro décimas sobre su compañero y encaró la última vuelta con 1,1 segundos de ventaja, suficientes para cruzar la meta primero y desatar la celebración en el box del Aspar Team. «No estoy acostumbrado a este tipo de carreras, pero pude mantener la presión y conseguir la victoria», afirmó Alonso tras bajarse de la moto.

Más atrás, el español Adrián Huertas fue sexto y firmó su mejor resultado desde que corre en Moto2, mientras que Collin Veijer superó a Iván Ortolá en la última vuelta para quedarse con la séptima casilla. Celestino Vietti y Alex Escrig completaron las diez primeras posiciones de la decimonovena fecha del año.

El piloto colombiano también tuvo un gesto de solidaridad en medio del festejo: recordó a las víctimas y a los heridos del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y expresó su deseo de que la carrera les haya servido para distraerse por un momento.

Así quedó el campeonato y lo que viene para Alonso

Con el triunfo en Sepang, Alonso, nacido en Madrid y campeón del mundo de Moto3 en 2024, suma cinco podios en la temporada 2026 de Moto2: fue tercero en el Gran Premio de Aragón, segundo en el de República Checa, ganó una carrera épica en el de Países Bajos, repitió tercer puesto en Austria y ahora volvió a lo más alto del podio en Malasia.

La victoria le permitió ascender al cuarto puesto de la clasificación general con 191 puntos, uno por encima de Holgado y a 8,5 del tercero, Iván Ortolá. En la pelea por el título, el español Manuel González, quinto este domingo, sigue al frente con 276,5 puntos, aunque su ventaja sobre Izan Guevara, cuarto en Malasia, se redujo a solo 3,5 unidades, por lo que la definición del campeonato quedó al rojo vivo.

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El resultado llega apenas unas semanas después de la contusión pulmonar que sufrió en una fuerte caída durante el Gran Premio de Indonesia, por lo que el triunfo en Malasia confirma su plena recuperación. Al piloto, de 20 años, le quedan tres fechas para cerrar su ciclo en Moto2 antes de dar el salto a MotoGP en 2027 con el equipo LCR Honda, y la próxima parada del campeonato será el Gran Premio de Catar.

El propio Alonso celebró la victoria en sus redes sociales con un video en el que se le ve eufórico junto a su equipo: