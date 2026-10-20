Confirmado: David Alonso correrá en MotoGP en 2027 con el equipo LCR Honda

Resumen: Honda confirmó que el colombiano David Alonso correrá en MotoGP en 2027 con el equipo Pro Honda LCR, junto a Johann Zarco. Diogo Moreira ascenderá al equipo oficial con Fabio Quartararo. Alonso, campeón de Moto3 en 2024, llega con 20 victorias y 32 podios en el mundial.

El colombiano David Alonso ya tiene equipo para su esperado salto a la categoría reina del motociclismo. Honda Racing Corporation (HRC) confirmó este martes 20 de octubre que el piloto de 20 años correrá la temporada 2027 de MotoGP con el equipo Pro Honda LCR, donde hará dupla con el experimentado francés Johann Zarco.

El anuncio de la marca japonesa resolvió la última incógnita que quedaba en la parrilla de MotoGP para 2027. HRC también confirmó que el brasileño Diogo Moreira, actual compañero de Zarco en LCR, ascenderá al equipo de fábrica Honda HRC Castrol, donde compartirá box con Fabio Quartararo, cuyo fichaje ya se había hecho oficial meses atrás. Ese movimiento dejó libre la plaza del equipo satélite que ocupará el colombiano.

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Para Alonso se trata del salto más importante de su carrera deportiva. El piloto, nacido el 25 de abril de 2006 y campeón del mundo de Moto3 en 2024, llega a la categoría reina con un palmarés impresionante para su edad: 32 podios, incluidas 20 victorias, en cuatro temporadas dentro del campeonato. En su segunda campaña en Moto2 ha mostrado velocidad constante, con una victoria, un segundo puesto y dos terceros, y ha terminado entre los nueve primeros en 12 de las 17 carreras disputadas, lo que lo tiene quinto en la clasificación general.

«Estoy emocionado por dar el salto a MotoGP con Honda LCR. Es un sueño hecho realidad. Hablamos de un equipo muy profesional y con amplia experiencia; es el sitio ideal para iniciar mi adaptación a MotoGP», aseguró el colombiano tras conocerse la confirmación oficial.

El equipo LCR, fundado y dirigido por el expiloto italiano Lucio Cecchinello, es una de las estructuras satélite con más tradición del mundial y ha sido históricamente el lugar elegido por Honda para foguear a sus jóvenes talentos. De acuerdo con medios especializados, Alonso contará con maquinaria y trato de nivel de fábrica dentro del equipo satélite, y su adaptación a la categoría reina estará supervisada por el experimentado técnico Santi Hernández.

Moreira, por su parte, celebró el ascenso al equipo oficial: «Es una sensación increíble unirme al equipo de fábrica; es algo con lo que sueña todo piloto desde pequeño. Quiero agradecer a todos en HRC por creer en mí y darme la oportunidad de dar el siguiente paso en este proyecto», señaló el brasileño, que en su temporada de debut en MotoGP ha puntuado en 14 de las 17 primeras carreras y fue segundo en la carrera Sprint del Gran Premio de Japón.

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El anuncio llega en un momento clave para el campeonato. A partir de 2027, MotoGP estrenará un reglamento técnico completamente nuevo: la cilindrada de los motores se reducirá de 1.000 a 850 centímetros cúbicos y habrá cambios profundos en las especificaciones de las motos. En su comunicado, HRC aseguró que afrontará «el desafío de ganar el campeonato» en esa nueva era con su renovada nómina de pilotos.

La relación entre Alonso y Honda se venía gestando desde hacía meses. El acuerdo para su ascenso a la categoría reina se conoció desde julio, pero faltaba definir en qué equipo aterrizaría: la prensa especializada reportó que su representación presionó por un puesto en el equipo oficial, mientras que Honda prefería que su temporada de novato transcurriera en la estructura de Cecchinello, un entorno con menos presión para un debutante.

Para Colombia, la confirmación es un motivo de orgullo: el país vuelve a tener un piloto en la máxima categoría del motociclismo mundial. Alonso, uno de los talentos más seguidos del paddock, cumplirá el sueño de correr entre los grandes apenas dos años después de coronarse campeón de Moto3.

Mientras llega 2027, al colombiano aún le queda trabajo en Moto2. Quedan las últimas fechas del calendario 2026, en las que buscará cerrar lo más arriba posible en el campeonato, antes de enfilar toda su preparación hacia el debut con Honda LCR y las nuevas motos de 850 cc.