David Alonso encara el 2026 con la madurez necesaria para pelear por el título mundial de Moto2 y alcanzar la gloria. Foto: Aspar Team

Resumen: David Alonso sufrió un accidente en la primera curva del Gran Premio de Indonesia de Moto2, tras un contacto con su compañero de equipo, Daniel Holgado. La caída involucró a otros dos pilotos y obligó a detener la carrera con bandera roja. El colombiano fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron una contusión pulmonar, aunque los exámenes descartaron fracturas y otras lesiones de gravedad. Debido a su estado y a los daños de su motocicleta, no pudo regresar a la competencia.

¡Preocupación por David Alonso! Sufrió una contusión pulmonar tras fuerte caída en el GP de Indonesia

El Gran Premio de Indonesia de Moto2 terminó de forma anticipada para David Alonso, quien sufrió un accidente durante los primeros instantes de la competencia disputada este domingo 11 de octubre en el circuito de Mandalika. El piloto colombiano, que había conseguido el tercer puesto en la clasificación, quedó involucrado en una caída múltiple que obligó a detener la carrera y le impidió luchar por un nuevo resultado destacado.

El incidente se produjo en la primera curva, cuando Alonso tuvo un contacto con su compañero de equipo, el español Daniel Holgado. La colisión provocó que ambos pilotos cayeran sobre la pista y que otros dos corredores, el estadounidense Joe Roberts y el neerlandés Collin Veijer, también terminaran involucrados.

La situación llevó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja para facilitar la atención de los pilotos y permitir que los equipos de asistencia retiraran los restos de las motocicletas. La máquina del colombiano sufrió daños considerables, lo que finalmente le impidió regresar a la competencia.

¡LO TIRARON A DAVID ALONSO! ❌ ¡4 CAÍDAS EN LA LARGADA Y HAY BANDERA ROJA EN MOTO2! 😱 📺 Mirá toda la acción de MotoGP por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus. https://t.co/IRDNNbOoqZ — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) October 11, 2026

El parte médico de David Alonso tras la caída

Después del accidente, Alonso consiguió levantarse y regresar a la zona de boxes. Sin embargo, fue trasladado a un centro hospitalario para someterse a una evaluación médica.

El Aspar Team informó que el piloto sufrió una contusión pulmonar. Los exámenes descartaron fracturas y otras lesiones de mayor gravedad, aunque la afectación detectada hizo necesario mantenerlo bajo observación.

La lesión y los daños en su motocicleta dejaron al colombiano fuera de la carrera, incluso después de que se organizaran las condiciones para reanudarla.

¡DAVID ALONSO LLORÓ POR EL FUERTE ACCIDENTE QUE SUFRIÓ! La moto número 80 quedó destrozada y no pudo continuar en el GP de Indonesia. 😰 📺 Mirá toda la acción de MotoGP por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus. https://t.co/Ir3eQ50F1z — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) October 11, 2026

La carrera se reanudó sin el colombiano

La caída múltiple alteró el desarrollo previsto de la prueba. Como todavía no se habían completado tres vueltas, la competencia tuvo que organizarse nuevamente mediante un procedimiento de salida rápida.

La reanudación se llevó a cabo sin Alonso. Holgado, en cambio, consiguió regresar a la parrilla después de que su equipo trabajara en su máquina y posteriormente logró terminar en la tercera posición.

El ganador fue el español Izan Guevara, quien consiguió su tercera victoria consecutiva y la cuarta de la temporada. Manuel González cruzó la meta en el segundo lugar, resultado que le permitió conservar el liderato de la categoría, con una ventaja de 5,5 puntos sobre Guevara.

Para Alonso, el accidente significó perder la oportunidad de sumar puntos en una carrera para la que había conseguido una posición favorable de salida.

Alonso llegaba a Indonesia con aspiraciones de podio

El piloto de 20 años había conseguido el tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de Indonesia, después de registrar un buen rendimiento durante los entrenamientos. Su resultado le permitía comenzar la carrera desde una posición competitiva, con la posibilidad de luchar por los primeros lugares.

Antes de la prueba, el colombiano había hablado sobre los aspectos que buscaba mejorar para la salida y sus expectativas para la competencia.

“Tuve un gran Sábado. Me faltó ser un poco más competitivo en el cronometrado, no era fácil. Estoy practicando mucho las salidas y tengo que centrarme en eso durante el domingo. Estoy seguro de que la carrera será como una cronometrada, pero de cuarenta minutos. Hay que salir bien y no meterse en problemas”, explicó el piloto.

Su campaña de 2026 había incluido resultados importantes. En el Gran Premio de Países Bajos consiguió la victoria después de partir desde la primera posición, mientras que en República Checa terminó segundo. También obtuvo terceros puestos en Aragón y Austria, y finalizó cuarto en el Gran Premio de Japón, disputado el fin de semana anterior a la cita indonesia.

Antes de la competencia en Mandalika, Alonso se encontraba a 14,5 puntos del tercer puesto de la clasificación general de Moto2 y buscaba alcanzar su quinto podio de la temporada.

Por ahora, la prioridad para Alonso es su recuperación tras la contusión pulmonar sufrida en Indonesia. Su participación en las próximas competencias dependerá de su evolución y de la valoración de los profesionales de salud.