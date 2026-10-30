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Resumen: Ocho personas ingresaron de madrugada a una vivienda del barrio Nueva Villa La Iguaná, en Medellín, amordazaron a sus habitantes y les robaron dinero y celulares. Un joven de 19 años murió y otro hombre resultó herido. Las autoridades investigan la ruta de escape de los atacantes.

Dormían cuando ocho hombres armados entraron a su casa en La Iguaná: así fue el secuestro de madrugada

Un secuestro de madrugada en el barrio Nueva Villa La Iguaná, en Medellín, tiene a las autoridades tras la pista de ocho personas que entraron a una vivienda para robar a sus habitantes.

El hecho ocurrió hacia las 2:00 de la mañana del 30 de octubre de 2026, cerca de la sede de la Universidad Nacional, cuando los residentes dormían.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según el reporte conocido, durante el secuestro cerca de ocho personas ingresaron a la vivienda y amenazaron a los ocupantes con armas de fuego y cortopunzantes.

Los amordazaron para que no pudieran pedir ayuda y comenzaron a buscar objetos de valor dentro de la casa.

Los delincuentes se llevaron $300.000 en efectivo y tres teléfonos celulares.

Mientras la familia estaba sometida, los atacantes hirieron con armas cortopunzantes al esposo y al hermano de la mujer que denunció el caso.

Sin sus teléfonos, las víctimas quedaron incomunicadas y no pudieron alertar de inmediato a los cuadrantes de la Policía.

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¿Cómo se conoció lo sucedido?

Tras lograr desatarse, la mujer llevó a su esposo, de 20 años, al área de urgencias de la Policlínica por la gravedad de sus heridas. El caso fue reportado a la línea 123 luego de ese traslado.

Los uniformados llegaron a la vivienda y encontraron en la primera planta a un joven de 19 años, hermano de la denunciante, sin signos vitales. Tenía múltiples heridas con arma blanca y permanecía amordazado.

Qué avanza en la investigación

Integrantes de la Sijin y del CTI de la Fiscalía hicieron la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas en la zona.

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Los investigadores trabajan para rastrear la ruta de escape de los ocho involucrados y esclarecer las causas de este secuestro que terminó en tragedia.