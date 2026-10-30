Halloween en Medellín: 540 uniformados y 450 motocicletas cuidarán el fin de semana

Resumen: Medellín activó un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para el fin de semana de Halloween, con 540 integrantes de las autoridades (400 policías, 20 soldados y 120 agentes de tránsito), 450 motocicletas, 14 grúas y siete puestos de control con grupos de reacción. Habrá caravanas motorizadas en Manrique, Villa Hermosa, Belén y Castilla, y vigilancia reforzada en estaciones del Metro, cementerios, centros comerciales y parques, con un despliegue especial el 31 de octubre.

La Alcaldía de Medellín ajustó las capacidades del dispositivo de seguridad y movilidad que acompañará las celebraciones de Halloween en la ciudad. De acuerdo con las cifras actualizadas entregadas por las autoridades, serán 540 integrantes de las instituciones los desplegados durante todo el fin de semana, con un refuerzo especial programado para el sábado 31 de octubre.

Foto: Alcaldía de Medellín

El operativo busca fortalecer el control territorial, prevenir hechos delictivos y garantizar la convivencia ciudadana durante una de las celebraciones más concurridas del año en Medellín, cuando miles de niños, jóvenes y familias salen a las calles de los barrios y de las zonas comerciales.

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¿En qué consiste el operativo de Halloween?

Las cifras ajustadas del dispositivo contemplan 400 policías, 20 soldados y 120 agentes de tránsito, acompañados de un pie de fuerza logístico considerablemente mayor al anunciado inicialmente: 450 motocicletas y 14 grúas, que permitirán adelantar verificaciones, controles preventivos e intervenciones focalizadas en diferentes sectores.

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También se instalarán siete puestos de control en puntos estratégicos de Medellín, que contarán con grupos de reacción para atender oportunamente las situaciones que puedan afectar la seguridad y la movilidad durante el fin de semana de Halloween.

Foto: Alcaldía de Medellín

Además de los controles fijos, se realizarán cuatro caravanas motorizadas en los sectores de Manrique, Villa Hermosa, Belén y Castilla, con participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Secretaría de Movilidad. Aunque las acciones operativas se mantendrán durante toda la jornada del fin de semana, el sábado 31 de octubre habrá un despliegue especial de capacidades institucionales, con mayor presencia de uniformados y controles focalizados.

¿Dónde habrá vigilancia reforzada durante el fin de semana?

La estrategia contempla vigilancia especial en puntos de alta concentración de personas y lugares estratégicos para la movilidad y la convivencia. En total, se priorizaron 27 estaciones del Metro, 15 cementerios, cinco centros comerciales y cinco parques principales, donde se reforzará la presencia de las autoridades para prevenir comportamientos contrarios a la convivencia, situaciones de riesgo y posibles hechos delictivos.

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«La seguridad no se concentra en una sola jornada. Durante todo el fin de semana tendremos presencia y controles en diferentes puntos de Medellín, con un despliegue especial el 31 de octubre para anticiparnos a situaciones de riesgo, prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos», precisó el subsecretario operativo de Seguridad y Convivencia, Sebastián Acosta.

El refuerzo del 31 de octubre contará además con el acompañamiento de unidades especializadas de investigación e inteligencia, en una acción articulada para prevenir delitos, fortalecer el control territorial y garantizar la tranquilidad ciudadana durante la noche de Halloween.

¿Qué dijo la Secretaría de Movilidad?

Desde la Secretaría de Movilidad también se dispuso acompañamiento a las rodadas de motociclistas que tradicionalmente se programan durante estas fechas, en articulación con la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Nacional.

«Invitamos a los conductores a extremar las precauciones, especialmente por la presencia de niños y peatones en las vías. Los controles serán contundentes para garantizar la seguridad y la movilidad en Medellín», informó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

¿Qué recomiendan las autoridades para Halloween?

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a respetar los controles instalados en los diferentes puntos de la ciudad, a transitar con precaución por los sectores donde habrá caravanas y a estar atentos a los menores que participen de las actividades de la celebración.

Foto: Alcaldía de Medellín

El dispositivo se mantendrá activo durante todo el fin de semana y las autoridades actuarán frente a cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia. La recomendación general es planear los desplazamientos, respetar las indicaciones de los agentes y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia.