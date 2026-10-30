Resumen: Combates en La Trinidad, Nechí, dejaron un presunto integrante del Clan del Golfo muerto y otro capturado. El Ejército reportó armas y más de 1.700 cartuchos incautados.

Combates en Nechí dejan un presunto integrante del Clan del Golfo muerto y otro capturado

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió durante combates en Nechí y otro hombre fue capturado en una operación de la Fuerza Pública en la vereda La Trinidad, zona rural de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño. El balance fue divulgado por el Ejército este viernes e incluye la incautación de armas, munición y equipos de comunicaciones.

Los enfrentamientos fueron sostenidos contra la subestructura Uldar Cardona Rueda. En la acción participaron tropas del Batallón de Selva N.º 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, adscrito a la Brigada 11, junto con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, de acuerdo con la información entregada por la institución militar.

Un muerto y un capturado en La Trinidad

El reporte señala que la persona fallecida sería integrante de esa estructura armada ilegal y que su muerte se produjo en desarrollo de operaciones militares. Sobre el hombre capturado, el Ejército indicó que también haría parte de la organización. La información divulgada no precisa sus identidades ni detalla la situación judicial del detenido.

La operación se concentró en la vereda La Trinidad, en jurisdicción de Nechí. El resultado comunicado distingue dos situaciones: la muerte de un presunto integrante durante los enfrentamientos y la captura de otro señalado miembro del grupo. No se informó en ese balance de otras capturas ni se entregó una cifra adicional de personas lesionadas.

Fusiles, una ametralladora y más de 1.700 cartuchos

Entre los elementos hallados por los uniformados figuran dos fusiles, una ametralladora y dos granadas de mano. A ese material se suman 15 proveedores y más de 1.700 cartuchos de diferentes calibres, según el inventario dado a conocer tras los combates.

La incautación también abarcó material de intendencia. Las tropas reportaron cuatro chalecos multipropósito y cinco equipos de campaña. Estos elementos fueron incluidos en el mismo balance, junto con los dispositivos de energía y comunicaciones encontrados durante la intervención de la Fuerza Pública.

En ese último grupo aparecen tres reguladores de energía, una antena tipo selva, dos mástiles portátiles y cinco baterías selladas. El Ejército presentó el conjunto de los hallazgos como una afectación a las capacidades logísticas y armadas de la subestructura que opera en esta zona del departamento.

Lea también: Golpe de más de $1.000 millones a la minería ilegal en Nechí: Ejército inutilizó dragas y maquinaria.

La ofensiva en el Bajo Cauca

La institución sostuvo que estas acciones buscan contrarrestar las actividades de los grupos armados que ponen en riesgo a la población civil. También anunció que mantendrá el despliegue de tropas y las operaciones contra las organizaciones ilegales con presencia en el Bajo Cauca antioqueño.

El nuevo balance se conoce después de otra intervención reportada esta semana en Nechí, aunque en una vereda diferente y contra una actividad distinta. En La Esperanza, las autoridades habían informado la inutilización de maquinaria empleada para la extracción ilícita de oro, cuyos recursos beneficiarían a la misma subestructura Uldar Cardona Rueda.

En aquella acción fueron intervenidas 12 unidades de producción minera y se hallaron cuatro dragas tipo buzo, tres retroexcavadoras, ocho clasificadoras, seis motobombas y 200 galones de combustible. Las autoridades calcularon el valor de esos equipos en más de 1.000 millones de pesos y señalaron que permitirían extraer más de ocho kilogramos de oro al mes.

Se trata de hechos distintos: el operativo minero ocurrió en La Esperanza, mientras que los combates divulgados este viernes corresponden a La Trinidad. En este último caso, el balance se concentra en el presunto integrante muerto, el capturado y el material de guerra, intendencia y comunicaciones incautado.

También te puede interesar: Desarticulan la banda criminal ‘Deep Gold’ en el Bajo Cauca antioqueño.