¡$150.000 millones para levantar a Cali! Familia Gilinski anuncia millonaria donación tras el terremoto

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Resumen: La familia Gilinski anunció una donación de $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali tras el terremoto del 10 de agosto. El alcalde Alejandro Eder informó que ya trabajan con la Fundación de la familia para definir los proyectos que serán priorizados. El aporte se suma a otras ayudas nacionales e internacionales destinadas a atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

La recuperación de Cali tras el terremoto del pasado 10 de agosto contará con un nuevo aporte del sector privado. El presidente Abelardo De La Espriella informó este domingo 16 de agosto que Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski, donarán $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas de la ciudad.

El anuncio se conoció luego de una conversación telefónica entre el mandatario, el empresario y su esposa. De acuerdo con De La Espriella, la pareja le comunicó directamente la decisión de destinar los recursos a la recuperación de la infraestructura de salud y educación.

“Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 16, 2026

El mandatario también agradeció a la familia por el aporte y destacó su decisión en medio de la emergencia.

“En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, agregó.

¿Cómo se utilizará la donación?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que la administración distrital ya adelanta conversaciones con la Fundación de la familia Gilinski para establecer cuáles serán los primeros puntos de las redes de salud y educación que recibirán los recursos.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció a Jaime Gilinski, su esposa y a toda su familia por el aporte. Además, explicó que la administración distrital ya trabaja con la Fundación de la familia para definir cuáles serán los primeros puntos de las redes educativa y de salud que recibirán los recursos.

“Esta donación empezaremos a ejecutarla en cuestión de días, con una prioridad clara: que los recursos lleguen donde más se necesitan y estén al servicio de las personas y del proceso de reconstrucción de nuestra ciudad”, señaló Eder en su cuenta de X.

Hoy quiero decirle, de corazón, gracias a Raquel y Jaime Gilinski, y a toda su familia, por una generosa donación de $150.000 millones para la reconstrucción de Cali. Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar y ya estamos trabajando junto con su Fundación para definir los… — Alejandro Eder (@alejoeder) August 16, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El alcalde indicó que la ejecución del aporte comenzaría en los próximos días, una vez se definan los proyectos que serán priorizados.

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Cali enfrenta una millonaria reconstrucción

La donación se conoce mientras continúan las labores de atención y recuperación tras el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La emergencia dejó afectaciones en diferentes regiones del país. En el Valle del Cauca, los datos recopilados por la Unión Europea registraban 159 personas fallecidas, 118 desaparecidas y 2.567 heridas, además de 40.476 personas afectadas.

Un informe de la firma de ingeniería Ingeniar, citado por La Silla Vacía, calculó en cerca de $30 billones las pérdidas ocasionadas por el terremoto, equivalentes a unos US$9.500 millones.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder ha estimado que la reconstrucción de la ciudad podría costar alrededor de $10 billones. Según sus declaraciones, este proceso podría extenderse entre dos y cuatro años, con una proyección de tres años.

La ayuda privada durante la emergencia

El aporte anunciado por los Gilinski se suma a los recursos movilizados desde distintos sectores para atender las consecuencias del terremoto.

El 14 de agosto, la campaña Empresarios Unidos por Colombia, promovida por la Andi, reportó una recaudación cercana a $201.637 millones para la emergencia.

También se han anunciado contribuciones de gobiernos extranjeros. Según la información citada por La Silla Vacía, Estados Unidos ha destinado US$26,5 millones; Emiratos Árabes Unidos, US$10 millones, y China ofreció alrededor de US$3,2 millones.

A estas ayudas se suman las iniciativas de ciudadanos y organizaciones que han recolectado y enviado elementos para las zonas afectadas. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que más de 1.174 toneladas de ayuda habían salido de la capital hacia los territorios damnificados.

Con la donación anunciada este domingo, la familia Gilinski se suma a las acciones de apoyo a la reconstrucción de Cali, con recursos destinados específicamente a proyectos de infraestructura educativa y de salud.